復活清明長假｜機場湧現離境人潮 旅客呻日本機票較平日貴逾倍

隨著復活節及清明節長假展開，大批市民外遊，機場今早湧現離境人潮，辦理登機櫃位大排長龍，不少是一家大小外出旅遊。雖然近期燃油附加費上漲，但無礙市民出行意欲。有前往日本的旅客表示，假期機票價格驚人，來回沖繩票價高達7000多元，但認為假期放鬆是必需。

來回沖繩票價昂貴高達7000多元

準備與友人前往沖繩進行五天四夜之旅的梁小姐表示，儘管早在兩個月前訂票，票價仍高達每人來回7000多港元。她感嘆曾去過沖繩4次，票價從未超過3000元，今次升幅逾1倍，「我加多啲錢已經可以去英國」。雖然機票昂貴，且原本計劃的潛水行程因天氣取消，但她笑言「朋友已經畀咗錢」，故仍按原定計劃出發放鬆。對於未來機票價格可能受燃油費影響而繼續上漲，梁小姐表示，雖然機票貴，但假期放鬆是必需，不過她預計暑假將因工作留美，短期內未必會再安排旅遊。

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有人慶幸早訂機票避開燃油費加幅

前往東南亞亦是熱門之選。羅太一行六人今日出發前往曼谷，由於早在去年12月已訂妥機票，成功避開近期的燃油費加幅，每人票價來回僅2000多元，認為價格合理。羅太表示，此行主要是為了滿足小朋友「著泰服影相」的心願，雖然預期當地人潮擠擁，但勝在無需額外請假，玩得更盡興。

前往內地的票價平穩與平日相若

相比日本、泰國等旅遊熱點，前往內地的票價則較為平穩。陳小姐一家5口今日啟程返回山東探親一周，來回票價一家人總計2萬多元，平均每人約4000元。她表示，由於前往山東多屬小型客機，且提早一兩周才訂票，雖然機票不便宜，但幸好燃油附加費未見大幅加價，認為價格與平日相若。至於未來會否因燃油費增加而不外出旅行，她表示，想去的地方肯定還是要去，「沒什麼影響」。

黃小姐一家四口前往上海遊玩4日。她透露一個月前訂購來回機票連酒店套票，人均約5000元，屬可接受範圍。她提到，雖然香港已有迪士尼樂園，但小朋友想見識下上海迪士尼的分別，故決定趁假期帶家人北上體驗，並預計人均消費約數千元。

記者：蔡思宇

攝影：葉偉豪

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