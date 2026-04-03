復活清明長假｜崔定邦：港人報團赴內地激增三成 長途高鐵團增長尤為顯著

復活節及清明長假期今日正式展開。政府預測，今年過夜旅客平均留港日數將維持在3.1晚，人均消費料微升0.5%至5,530元。旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，受中東局勢及歐洲航班供應緊張影響，今年復活節期間港人報名參加內地旅行團的數量，較去年同期激增三成，當中長途高鐵團的增長尤為顯著。

崔定邦今早（4月3日）在電台節目中指，本港復活節及清明長假期今日開始，而內地連續三天的清明假期則於明天啟動。他今早6時許抵達高鐵西九龍站時，已感受到出遊熱潮，站內交通一度擠塞。

明日將是內地旅客入境高峰

他分析，不少市民為「玩盡假期」，選擇在假期首日（即今日）出發。回程方面，由於假期將於7日結束，大批市民及學生需為翌日上班上學做好準備，因此入境高峰預計集中在6日及7日。明日（4日）將是內地旅客的入境高峰，多班由內地南下香港的高鐵車票已告爆滿，情況媲美農曆新年及「五一」黃金周，預料將有大批來自粵港澳大灣區（如廣東、廣西）的旅客，趁短途假期訪港。崔定邦形容，目前正真實呈現港人北上與內地旅客南下的「雙向奔赴」局面。

高鐵長途團增幅勝短途團

崔定邦指出，今年復活節假期報名前往內地的旅行團數量按年大幅增加三成。他觀察到，相較去年，高鐵短途及長途團均有明顯增長，當中以長途團的增幅更為突出。

報團人數增長主要有兩大原因。其一，部分市民因應近期中東局勢及歐洲航班供應較緊張，最終決定將旅遊目的地轉向內地。其二，他認為本地經濟有所改善，市民消費意欲增強，亦是推動旅遊業的因素之一。

至於內地旅客來港方面，崔定邦相信，對短途旅客而言，「食、買、玩」仍是他們訪港的主要目的。若天氣良好，相信會有更多旅客選擇來港輕鬆體驗「食、買、玩」，這對他們來說是一個不錯的選擇。

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