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復活清明長假｜西九龍站清晨現「人海」 多班短途車票售罄 洗手間大排長龍

社會
更新時間：11:14 2026-04-03 HKT
發佈時間：11:14 2026-04-03 HKT

復活節及清明節一連五天（4月3日至7日）的長假期今日正式展開。入境處預計，約有644萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。今日為陸路出境高峰期，預料將有71.2萬人次出境。一大早，西九龍高鐵站已擠滿排隊人潮。

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，今早清晨抵達高鐵西九龍站時，已見站內十分擠塞，大批市民及旅行團正準備出發。旅遊達人項明生及多名網民分別上載影片及圖片，指復活節首天西九龍高鐵站已出現長長人龍。從影片可見，清晨6時多，站內已人頭湧湧，當中以旅行團佔多數，團友在大堂內等候集合出發；此外，不少自由行旅客也拖著行李箱，排隊等候安檢北上旅行或掃墓。有網民形容：「人多到痴線」。項民生亦在影片中提到，估計過關的人潮要排一小時。

而售票大堂屏幕顯示，今日前往廣州、福建、湖南等地的短途列車票已經售罄。

洗手間同樣大排長龍

崔定邦今早在電台節目亦表示，今年復活節期間港人報名參加內地旅行團的數量，較去年同期激增三成。

除了西九龍大堂爆滿外遊人龍外，其中一條影片顯示，男女洗手間同樣大排長龍，估計人數多達3、40人。有網民指，西九龍站外的交通同見擠塞，車龍處處。

入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。

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