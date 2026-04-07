復活清明長假．持續更新︱長假期最後一天 截至上午10時近9萬人次入境 港珠澳大橋最繁忙

一連五日的「復活及清明節長假期」4月3日展開，入境處早前預計整個長假期約有644萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。入境處預計今天是陸路出境高峰，約有71.2萬人次出境；而入境高峰則為周二（7日），約67.1萬人次。《星島頭條》持續更新出入境數字。

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復活清明長假｜3大方法實時掌握8口岸過關人流 口岸開放時間、交通一文睇清

復活清明長假︱4.7出入境數字

【11:20】長假期最後一天，入境處數字顯示，截至上午10時各口岸共有約17.6萬人次出入境。其中入境人次達8.9萬，單計港珠澳大橋已有逾2萬人次，最為繁忙，其後依次為機場、落馬洲。

復活清明長假︱4.5出入境數字

【17:30】入境處表示，截至下午4時，近68.9萬人次出入境。出境人次逾42.5萬，當中港人佔逾36萬人次；入境有約26萬人次。最多人經羅湖管制站出入境，其次是落馬洲支線及深圳灣口岸。

【12:00】入境處數字顯示，清明節截至早上10時，各管制站共錄得約22.5萬人次出入境。

其中離境人次達14.6萬，當中約13萬為香港居民。最多人經機場離境，約有2.6萬人次，其後為羅湖口岸離境，人次達2.2萬人次。

復活清明長假︱4.4出入境數字

【22:42】入境處表示，截至晚上9時，有接近108萬人次進出香港，其中入境佔超過42.4萬人次，最多人經落馬州管制站入境，其次是羅湖口岸。入境的內地旅客達12.8萬人次。

至於出境方面，錄得超過65.5萬人次，本港居民達53.2萬人次。最多人經羅湖口岸出境，其次是落馬洲管制站。

【17:15】入境處表示，截至下午4時，共錄得逾72.4萬人次經各口岸出入境，當中有約24.4萬人入境，11.3萬人為內地客；出境則有約48萬人，港人佔逾42.6萬人。

羅湖、落馬洲、深圳灣口岸最繁忙，分別有約12.6萬、11.4萬、10.2萬人出入境。

【11:30】入境處數字顯示，截至早上10時，各管制站共錄得約24.9萬人次出入境。

其中離境人次達16.7萬，當中約15.3萬為香港居民。最多人經機場離境，約有3萬人，其後為羅湖口岸離境，人次達2.6萬。

入境方面，今日截至早上10時錄得約8.1萬人次，其中約3.5萬為香港居民。內地旅客人次則約3.8萬。

復活清明長假︱4.3出入境數字

【22:48】入境處數字顯示，截至今晚9時，各管制站共錄得約110.2萬人次出入境，其中離境人次逾77.7萬，入境人次約32.5萬。

【17:17】入境處數字顯示，截至下午4時，各管制站共錄得約79.1萬人次出入境。

其中離境人次達61.7萬，最多人經羅湖口岸離境，人次達12.3萬；其次約10.8萬人次經落馬洲支線出入境管制站出境。至於經深圳灣離境人次超過9.3萬，當中約56.9萬為香港居民。

入境方面，今日截至下午4時錄得約17.3萬人次，其中約9.1萬為香港居民。內地旅客人次則約5.4萬。

【11:30】入境處數字顯示，截至早上10時，各管制站共錄得約30.2萬人次出入境。

其中離境人次達24.6萬，當中約23.2萬為香港居民。最多人經羅湖口岸離境，人次達4.4萬；其次約4.1萬人次經落馬洲支線出入境管制站出境。至於經機場外遊的香港居民，亦超過3.5萬人。

入境方面，今日截至早上10時錄得約5.6萬人次，其中約3萬為香港居民。內地旅客人次則約1.6萬。

入境處估計假期期間，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有24萬、22萬及18.4萬人次出入境。處方呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。

市民及旅客亦可瀏覽保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」，一次過取得各陸路邊境管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及港珠澳大橋過境穿梭巴士（金巴）和落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的平均輪候時間等有用資訊，以便計劃行程及減省等候時間。