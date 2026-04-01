的士今起須提供電子支付  吳傑莊：可大大提升香港國際都會形象 令市民更便利

今（4月1日）起，所有的士司機須提供至少兩種電子支付方式，包括一種二維碼及一種非二維碼的電子繳費媒介，方便乘客支付車費。立法會議員吳傑莊認為，強制措施能提供多元化的支付選項，讓服務跟上時代步伐，可大大提升香港作為國際都會的形象，以及市民和遊客的便利度。

實施初期司機需要時間適應

吳傑莊今（ 4月1日）在電台節目表示，新措施實施初期，司機不熟悉操作拖慢付款時間，是在所難免，但相信問題不大。因很多市民在其他地方已習慣使用電子支付，只是司機需時適應。至於部分偏遠郊區或旅遊景點網絡接收較差，可能出現付款過程不順暢的情況，乘客仍可選擇以現金支付作為後備方案，相信不會影響整體交易。

對於有意見認為年長司機或難以適應，吳傑莊表示，現今許多「老友記」司機其實相當精靈，近年已普遍使用智能手機及社交媒體與家人朋友溝通，因此他不認為這是大問題。政府亦已設立熱線及指定地點協助安裝，過程只需十多分鐘，相當便捷。

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建議優化軟件操作方便乘客打賞小費

被問到電子支付會否影響司機收取小費，吳傑莊指出，預約車程的小費可以即場支付或事後補加；若乘客在現場一次性支付車資並給予小費，參考內地的士經驗，可將小費金額直接併入車資一併支付。不過，在本港街頭接載乘客的的士司機，相信需要時間慢慢熟悉處理小費的方式。他建議提供支付工具的公司優化軟件操作，讓乘客在滿意服務時能便捷地加上小費，藉此鼓勵司機提供更優質的服務。

他又稱，據業界數據，目前已有超過九成的士完成安裝電子支付系統。對於餘下少數未安裝的司機，吳傑莊建議政府在執法初期「情理兼備」，給予適當寬限期。他強調：「措施的目的不是為了懲罰司機，而是為市民和遊客提供更優質的服務，展現香港作為國際創科中心的形象。」但他同時敦促司機必須盡快安裝，不應再找藉口。

吳傑莊相信，新措施將大大提升市民乘搭的士的意欲，但他提醒乘客與司機在使用二維碼支付時要提高警覺，仔細核實二維碼是否由官方提供、未被偽造或替換，以防詐騙。無論司機或乘客，完成支付後都應即時核對交易紀錄，確保金額無誤，否則事後追究會較為麻煩。



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