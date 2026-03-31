的士4.1起須提供電子支付 司機唔收點算好？信用卡要畀手續費？ 一文睇清8大Q&A

由4月1日起，所有的士司機須提供至少兩種電子繳費媒介，包括一種二維碼電子繳費媒介（如支付寶、微信支付或BoC Pay）和一種非二維碼電子繳費媒介（如八達通、信用卡或「轉數快」），方便乘客支付車費。《星島頭條》整合運輸署及業界資訊，解答一般乘客乘搭的士使用電子支付8大問與答。

運輸署表示，至今有超過47,000位的士司機安裝商用版八達通App或配備八達通流動收款機。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，約95%司機已安裝，惟部分兼職、單頭司機仍未設置，坦言「司機要開工就一定要安裝」，故相信他們會盡快處理。

搭的士使用電子支付8大Q&A：

答：「二維碼」是掃碼付款，而「非二維碼」常見的例子包括輕觸式支付。



二維碼（即掃碼付款）﹕如支付寶、微信支付、中銀支付（BoC Pay）

非二維碼（例如輕觸式支付）﹕如八達通、信用卡、FPS轉數快

答：可在上車問司機。司機可按營運需要靈活選擇電子繳費媒介，並在車窗指定位置張貼貼紙展示所提供的電子繳費媒介，方便乘客識別。值得留意，八達通收款機或其他系統，亦會兼容不同掃碼及輕觸式支付。

答：司機的八達通收款機或其他收款系統，亦會兼容不同掃碼及輕觸式支付。乘客可向司機查詢有否其他電子支付方式，亦可繼續用現金支付車費。

答：不可以。根據法例，乘客乘搭的士後必須繳付車費。事實上，八達通收款機或其他收款系統，亦會兼容不同掃碼及輕觸式支付。如果司機提供的電子支付方式不適用，乘客可以現金繳付車費。

吳坤成指，若乘客目的地是酒店、大型商場等，相信到達時會有人幫他們兌換或協助增值。至於機場，他更指「啲司機好醒目，佢想做呢啲生意，一定有唔同支付系統」，直言「佢哋都想接你支旗」。

答：乘客可以記下日期和時間、車牌號碼和司機資料，致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進。如有需要，個案會轉交警方跟進。

答：根據法例，的士司機必須提供不少於一種二維碼電子支付方式，以及一種非二維碼電子支付方式。如無合理辯解，違例者最高可被處罰款5,000元及監禁6個月。

如果電子支付方式的裝置損壞，便需要盡快維修，或提供替代的電子支付方式，才可繼續提供載客服務。運輸署建議司機準備多一至兩種電子支付方式，便最為穩妥。

答：吳坤成表示，八達通、支付寶等電子支付方式均免手續費，至於信用卡若要收2至3%手續費，他指將由乘客承擔相關費用。

運輸署表示，據該署了解，市場上個別電子支付平台可能會就乘客使用其平台支付的士車費而收取額外手續費。視乎平台公司的安排，有關手續費可能由的士車主、司機或乘客承擔。乘客在使用電子方式支付的士車費前，可向相關平台公司或的士司機了解是否涉及額外手續費。

答：吳坤成說，目前在郊野公園、偏僻地方、內地關口邊境的信號都比較差，關口尤其以深圳灣口岸最為嚴重。據他了解，有乘客聲稱支付車資後，司機卻因信號問題未能顯示已收款，但他強調，車隊或經終端系統收款的司機可以放心，因系統記錄可追溯。不過他也相信，科技問題是會慢慢改善。

運輸署表示，如乘客選用電子支付方式繳付的士車費，建議的士司機可查閱在相關電子支付系統上的交易紀錄，以確認乘客是否已經支付車費。

記者：陳俊豪