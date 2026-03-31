貨車撞斃孕婦釀一屍兩命 司機危駕判囚22個月停牌5年　

觀塘前年發生奪命車禍，31歲懷胎四月的孕婦在行人過路處行走時遭貨車司機撞飛，大量出血，2日後傷重不治。肇事貨車司機受審後被裁定危險駕駛引致他人死亡罪成。區域法院法官林偉權今判刑時直指，被告不是一時判斷失誤，而是持續不斷地駕駛失誤，他更在警方錄影會面時謊稱他在觀塘海濱道一直慢速走左二線，經分析後認為被告罪責屬中度，遂判囚22個月，取消其駕駛資格5年，另須自費修習駕駛改進課程。

求情指被告事後身心受創需接受精神治療

報稱貨車司機的59歲被告梁志華，受審後被裁定危險駕駛引致他人死亡罪成，指他於2024年1月9日，在觀塘海濱道與駿業街交界，在道路上危險駕駛一輛中型貨車，引致陳健晴及其腹中胎兒死亡。

辯方求情指，被告現年61歲，教育程度為小二畢業，1979年至2004年間有10次刑事記錄。被告在1990年取得駕駛執照，2002年曾有一次定額罰款記錄，他在本案發生後一個月內主動歸還駕駛執照。辯方稱被告因本案產生心理創傷，受到身體攻擊，令其精神狀態惡化。另外，被告2024年曾於青山醫院接受精神科治療，現時已無法再任職司機，工作時情緒不穩，令其收入大減。

被告梁志華案發日駕駛貨車撞飛一名孕婦，最後釀一屍兩命。資料圖片

官指被告非一時判斷失誤而是持續駕駛失誤

區域法院法官林偉權本月初裁決時指，涉案閉路電視片段顯示，被告在海濱道的左一線行駛，其後車身很快便右轉入駿業街，林官形容被告「取巧地」轉彎，以「貪方便」的方式駕駛，而女事主亦非魯莽地過馬路，而是仔細觀察路面情況後判斷沒有車右轉才過馬路。林官直指，被告轉彎時沒有打燈，又向調查人員謊稱較慢車速。

林官今判刑時則指，被告最嚴重的過失是他駕車時很遲才切入左二線右轉往駿業街，他沒有側頭觀察以解決盲點問題，持續不斷地駕駛失誤，並非一時判斷失誤。即使被告撞倒懷孕的女事主後，曾下車照顧女事主，但他卻在警方錄影會面中謊稱他在海濱道一直慢速走左二線。林官最終認為被告的罪責屬中度，終判囚22個月，取消其駕駛資格5年，下令他另須自費修習駕駛改進課程。

案件編號：DCCC1543/2024

法庭記者