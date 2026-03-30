消防員迷姦女網友重判監禁8年半 官斥故意不戴套以達致慾念滿足 「非一時衝動或情不自禁」

34歲時任消防員涉嫌於2021年在服務式住宅酒店內親自下廚設宴款待女網友，期間女方飲用白酒後感頭暈而「斷片」，翌日醒來後獲告知二人已發生性行為。陪審團上月以6:1大比數裁定消防員強姦罪成，高等法院特委法官郭棟明今指被告有計劃、有預謀犯案，迷姦女方時沒有使用安全套，更在女事主體內射精，親撰兩封求情信也未見對女事主致歉，可見他毫無悔意。郭官考慮他使用藥物、計劃周詳及女事主患上創傷後遺症等，決定判囚8年半。

女事主飲酒後斷片遭迷姦

案發時30歲、任職消防員的男被告陳鈞濬審訊前已被暫時停職。他否認於2021年7月9日至10日期間（包括首尾兩日），在香港荃灣青山公路某房間強姦女子X。

控方案情指二人原透過Instagram認識，曾短暫保持聯絡，後來女事主在2021年7月9日赴酒店房間用膳並飲酒後感到頭暈，被告將她抱上床。X翌日清晨醒來時，感到頭暈及四肢乏力，被告承認兩人曾性交並在X體內射精。X腦海浮現零碎畫面，她在性交期間曾拒絕並稱「唔好」，最後被告在她的右下腹射精。X檢查身體後發現其右下腹有黏稠痕跡，懷疑遭被告迷姦，終報警求助。

有預謀犯案過程用藥但不用安全套

特委法官郭棟明判刑時指，陪審團大比數裁定男被告陳鈞濬強姦罪成，本案困難之處是女事主X身體內沒有被驗出任何藥物，而閉路電視拍攝到X入房時「正正常常」，陪審團信納X入房後受藥物影響，很大可能是被告施用迷姦水，而且迷姦水無色無味並會在數小時內消失，才不能在X身體找出藥物痕跡。

郭官認為被告有計劃、有預謀犯案，並非一時衝動或情不自禁，被告在性交過程中未有使用安全套，更在X體內射精，加深X恐懼懷孕的心理創傷。X當時受藥物影響至不能反抗，任被告魚肉，被告仍選擇不使用安全套去達致慾念滿足。

女事主患創傷後遺症 被告未見歉意

郭官認為雖然被告無案底，曾努力進修如學習紮鐵等屋宇裝備投能，並獲家人朋友支持，但其背景不構成本案的減刑因素。郭官特別提到被告親自撰寫兩封求情信，兩信開首均是「我要就本案，對家人、朋友、同事、社會大眾，致上最誠摯的歉意」，郭官指出信中完全沒有向最受本案影響的人X致歉，故在信中完全看不到被告對X有絲毫歉意。

郭官指出，女事主X因本案患上創傷後遺症，嚴重影響社交，遑論尋找合適伴侶。郭官希望X可走出陰霾，洗雪X的受屈。而考慮到被告有計劃、有預謀地使用藥物迷姦X，又沒有使用預防措施，以8年半為量刑起點，再考慮到被告沒有任何悔意，對X沒有任何歉意，最終判囚8年半。

案件編號：HCCC93/2023

法庭記者：劉曉曦