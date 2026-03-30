虛報工作經驗詐騙機電署發電工A牌 男技工認串謀欺詐罪 還押4月判刑

39歲男技工於2023年1月向機電工程署申請俗稱「A牌」的電業工程人員A級註冊證明書，但卻呈交虛假的工作證明，以求符合申請A牌的工作經驗要求。涉案技工事後被廉政公署拘控，今於觀塘裁判法院承認1項串謀欺詐罪。案情指，被告自知工作經驗不足，經朋友介紹下，向設計公司東主支付3萬元，以換取虛假工作證明。裁判官劉淑嫻裁判官押後案件至4月13日判刑，以待索取背景及社會服務令報告，期間被告須還押。

交假文件虛報工作經驗申A牌

被告葉文林，承認於2022年10月27日至2023年1月27日期間，與封德立和張熾標串謀詐騙機電署，即不誠實地向機電署職員虛假地表示葉文林於2016年9月至2022年10月期間受僱於通恒環保有限公司，負責設計、安裝和維修工作，從而誘使機電署職員為及代表機電工程署署長，核准和發出一份電業工程人員A級註冊證明書。

案情指，機電署有法定職責規管工程人員，而技工如要申請A牌，須符合相關資格，包括具備最少5年電工的工作經驗。被告於2023年1月向機電署申請A牌，並呈交涉案的通恒環保工作證明文件，以致機電署同年向他批出A牌。惟相關工作證明文件屬虛假，在廉署拘捕及警誡下，被告稱自知工作經驗不足，他透過朋友介紹而認識封德立，及在2022年10月向封德立支付3萬元，以獲得虛假的工作證明文件。

求情稱貪方便沒向真正前僱主索證明

被告過去沒有案底，辯方今求情時懇請法庭索取社會服務令報告，指被告其實符合申請A牌要求，但因一時貪方便、沒有向真正的前僱主索取工作證明才犯案。

劉官指此類貪污「走後門」的案件令社會廉潔程度受損，雖然現階段仍會為被告索取社會服務令報告，但重申案件嚴重，被告不應心存僥倖。劉官押後至4月13日判刑，期間被告須還押。

案件編號：KTCC186/2026

法庭記者：王仁昌