宏福苑聽證會︱居民於大火中失去父母：外界指控「貪得無厭」 我們「貪」的只是真相、公義︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第五日聽證會。根據證人作供時間表，將有10名證人作供，包括7名宏福苑居民葉家駒、林燕明、羅德沛、蘇曉峯、周志偉、黃盛勤及王惠琛。另外3名「宏泰消防工程有限公司」員工亦會作供，包括2名電工黃健華和李俊賢，以及公司董事、工程師鍾傑文。

宏福苑聽證會︱3月30日聆訊重點：

有宏泰閣居民指，當日是妻子發現宏昌閣起火，喚醒他着他下樓察看火勢。他下樓後，妻子已失聯，最終後者葬身火場。

有居民指曾被拒絕進入業主大會場地，每有重要議案總有多張「陌生面孔」出現，點票前夕突然有大量授權票入箱。

拍門提醒居民逃生，最終自身死於火場的街坊葉太，有居民憶起其最後一面，在走廊繼續提醒大家逃生。

會場於上午11時許，突然有火警鐘響起，現場暫時疏散，聽證會中止約20分鐘。

有居民作供時，批評政府部門只為現有制度辯護，無人主動承擔責任，形容是對居民二次傷害。

宏福苑聽證會︱居民否認「貪得無厭」：貪的只是真相、公義

【13:40】宏昌閣207室居民周志偉作供表示，起火當日自己及妻子二人在家，記得首先是妻子指「個天好紅」，他打開窗戶，見到火吞及棚網雜物滿天飛。周先生於14：50至14：55分前後，打電話向管理處投訴工人外牆工作致雜物「周圍飛」，對方反指是發生火警，他責備對方既然是火警為何火警鐘沒有響，對方沒有回應。其後，他先發現廁所的窗戶因為封窗發泡膠起火而被燒破，火勢攻入單位，他一度嘗試用花灑水撲救失敗，加上廚房的窗戶隨後同樣破裂，妻子拉着他馬上倉皇逃生，連銀包鎖匙亦沒有攜帶，只帶了毛巾便出門逃生。

周生憶述，出門後走廊已有濃煙，夫妻二人用毛巾揞口鼻，亦難以呼吸，朝著203、204單位附近的樓梯前進。期間二人沿途拍門喊「火燭」但都沒有人應門，至203的年輕住戶李先生開門，讓二人進屋避難。他指，眾人在203號單位逗留了數小時之久，期間李先生一度十分驚恐，通過電話向妻子留下遺言，周先生安慰並表示「二樓爬落去都唔死得」，同時提出把窗花拆掉以方便逃生。隨著火勢逐漸蔓延至3號單位，眾人亦多次通過拍窗、電筒照射，及大喊救命等方式求救，最終獲消防員發現，並通過「長臂猿」升降台逃出生天。

周先生表示，是次大維修最一開始的方案是分三期進行，不明白為什麼全部所有大廈都搭建了棚架，最後導致「火燒連環船」，「搭咗棚又唔夠工人做嘢喎，個棚擺咗喺度，佢哋喺另一邊做嘢。」他認為如果工程分三期，為何棚架不是錯開搭建，即使起火，波及程度也不會這麼大。他又指控外牆工人的紙皮石紙皮胡亂棄置，尤其是高層的垃圾經常掉落低層，致天井的垃圾堆成小山，垃圾除了紙皮石產生的紙皮廢料，亦包括工人的飯盒餐具及水等。

周生續指控管理處，指火警鐘不響影響甚大，提及同層鄰居有4人喪生，包括一名任職保安，起火時相信正在睡覺的女鄰居，以及行動不便的長者等。他又指控新法團人士在當選前後差別大，在任期間不聽居民意見，認為有一定責任。

宏昌閣居民周志偉，與妻子於火災中幸獲鄰居收留，逃出生天。

【13:17】杜淦堃指，葉家駒的妻子在火災期間致力協助居民逃生，四處拍門提示，最終喪生。葉家駒表示，太太當日拍門通知鄰居逃生，形容「拍門只是很普通、作為隔籬鄰舍應有舉動，是很簡單、一般人也會做的動作」。

【13:11】居於宏建閣2108室的住戶黃盛勤表示，他自1998年起居住上址，曾對大廈多年來的維修及管理問題表示不滿。他透露，其太太於2024年底曾在住所內發現煙頭，曾向管理處反映，但對方雖口頭答應跟進，但未有下文。此外，他亦關注後樓梯「生口位」的問題，發現相關位置疑似曾被更換為木板，質疑存在安全隱患。

黃盛勤亦憶述火警當日的情況，指事發時聽到嘈雜聲，起初以為是搬運物品的聲音，其後聞到濃烈的燒膠味。他在下午3時14分曾兩度致電管理處，惟電話未能接通。

他提到，自己經後樓梯逃生，當時佩戴了口罩，逃生初期未見濃煙，過程尚算順利，惟事後發現整個口罩已被熏黑。他估計自己約於4時10分離開住所，並於4時20分到達廣福，致電兒子報平安。他期望政府正視大廈的消防及管理問題，避免同類事件再次發生。

黃盛勤表示，在大維修方面，當他知道3.3億元獲通過後，最初分三期大維修，但突然全部樓宇搭棚，形容「火燭就火燒連環船」，如果分三期處理就不會導致這樣。

【13:01】委員會主席陸啟康表示，相信很多人會為宏福苑居民鼓掌讚揚，當中包括面對家人離世的心情，希望他節哀順變。

【12:47】居於宏志閣604室的蘇曉峯表示，其年邁父母同在此次大火中離世，居於宏昌閣2701室。蘇曉峯表示，自1984至1985年起與父母同住宏福苑，婚後才遷至宏志閣。他回憶，在大維修期間，他從早期便擔憂工人使用發泡膠封閉窗戶存在易燃風險，其後又關注到棚架圍網同樣有安全隱患。他更提到：「爸爸80幾歲都知棚網會易燃。」

蘇曉峯指出，他曾就發泡膠封窗的問題致電消防處查詢，並建議改用中空板等較為安全的材料。惟消防處人員回覆指，消防條例並無具體規定如何封窗，建議他向屋宇署進一步查詢。

蘇曉峯表示，在首日聆訊中聽到父母的錄音時，情緒深受觸動。他直言難以想像父母當時是何等無助，並指他們已經非常勇敢。蘇提到，當得悉消防員何偉豪為協助 其父母而英勇殉職時，內心感到無比難過。他形容消防員的行為：「當所有人走出火場的時候，消防員卻衝入火場」，形容是「百分百真英雄」。

蘇曉峯指，對於外界有聲音指責他們「貪得無厭」，他強調：「我哋貪嘅係真相、公義。」他坦言過去幾個月是自己人生中最艱難的日子，可能會有創傷後遺症，呼籲居民不要將自己封閉起來，要多與人傾訴。

宏志閣居民蘇曉峯。其居於宏昌閣的父母於大火中死亡。

宏福苑聽證會︱居民斥部門只為現有制度辯護 對居民二次傷害

【12:00】聆聽繼續進行。宏泰閣2008室羅德沛作供指出，起火當日自己於下午2時52分離開單位落樓，離開大廈後行近到垃圾站位置後，聽到宏昌閣傳來聲響，轉頭望見後方的宏昌閣低層起火，而且短短10分鐘後火勢便由低層燒至10幾20樓。他形容，棚網一直燒一路向上蔓延，沒有停止，然後火舌由宏昌閣飄往宏泰閣，期間完全沒有警鐘或疏散，只有消防車聲響及部分保安「叫人走」。

羅先生表示，早在去年4月，他收到由管理處及法團聯合發出的消防裝置關閉通告，他當時曾就此事向管理處查詢，對方聲稱由於工程原因，要暫時關閉有關裝置。羅生當時以為只是臨時措施，並不知道原來火警鐘等裝置被關閉半年之久，也供稱管理處之後亦沒有再發通告通知他，關閉裝置的時長被多次延期。另外，有晨運習慣的他也表示，多次見到宏昌閣樓下有大堆煙頭，形容是「從來冇少過，投訴都冇用。」

羅先生控訴業主法團及管理公司知情不報，稱對方明知棚網及發泡膠易燃，但仍然在沒有通知業主，沒有通過業主投票的情況下，擅自單方面為業主作出選擇，形容是「鋪了一條死亡之路」。他又指摘多個政府部門在今次聽證會上，只為現有制度辯護，但無人主動承擔責任，直斥「有人弄虛作假，及各部門之間政令不通達，係對居民二次傷害。」代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示理解羅先生的意思，但表明目前仍要聽取更多證詞後，方能釐清責任，但承諾一定會追查到底。

【11:55】現場可重新進入。

【11:35】聽證會期間有火警鐘響起，現場保安人員一度要求在場人士疏散離開。委員會主席陸啟康離開現場，指：「我哋出嚟睇吓發生咩事，其他嘢稍後再回應。」

宏福苑聽證會︱葉太捨己救5命 街坊憶最後一面：於走廊提大家「真係要先執定嘢」

【11:30】宏泰閣1703居民林燕明作供表示，起火當日她在家聽見走廊有聲響，打開家門後見1701鄰居葉太與1704的鄰居在走廊對話，首次從葉太口中聽見疑似發生火警。林女士先回家打開窗張望，惟因視野被遮蓋看不見火光，不過嗅到有少許煙味。她折返走廊後再次見到葉太，葉太告訴她，依目前情況真的要先「執定嘢」，她遂回家抱著狗隻準備離開，這亦是她最後一次見到葉太。

林女士帶狗隻再次出門時，已不見葉太蹤影，她以為葉太已先一步逃生，便直接與狗隻進入樓梯下樓逃生。期間，她發現逃生梯的樓層號碼被人用白漆塗掉，她下樓時無法確定所在樓層。與狗隻來到大堂前，她仍是對起火半信半疑，但對地下大堂後見到宏昌閣起大火，且傳來濃煙，她一度想回到宏泰閣內避煙，但被街坊阻止，最後與地下的街坊一同經垃圾房通道逃到安全地方。

林女士指出，自己每日早上6、7時都會溜狗，每每經過宏昌閣時都會見到有工人吸煙，且有大批煙頭棄置在棚架及棚網附近，她本人亦曾向管理署的意見箱投訴吸煙問題，但情況沒有改善。她在作供的最後，衷心感謝葉太及其家人，直指「葉太作為一個咁善良，咁好嘅人，唔應該有此遭遇。」她希望委員會能還原真相，還葉太及其他居民公道。

宏福苑聽證會︱居民：曾被拒進入業主大會 應負責的人不斷推卸責任

【11:15】葉家駒又指，太太是一名持家有道的人。他提到獨立委員會的大律師在開案陳詞中指出，真相似乎慢慢浮現。他稱雖然隱約見到真相，但強調不僅希望得知真相，更希望事件有一個交代，讓所有宏福苑的居民得到應有的交代，還他們一個公義。

葉家駒透露，聽到街坊不停自責時，自己也感到做得不夠好：「如果早一兩分鐘打給太太，可能無事。」他認為應該要負責的人不斷推卸責任，同時向當日前線人員致敬。

他形容168條人命的代價實在太多，對於政府代表律師在開案陳詞中所提及的「一貫做法」，他提出批評。他指公務員「唔行多一步，無發揮功能，侮辱職責專業」，認為火災是由一連串疏忽所導致，當中涉及「少做少錯，唔做唔錯」的作風。他期望最終能如特首李家超所言，讓要負責者「負責到底」。

葉家駒在作供尾聲時表示，期望獨立委員會能找出真相和「還公義」。他指出宏福苑不少居民自責「做得唔夠好，但「要負責任嘅（人）盡辦法唔負責」。他強調公務員不應只是「做完件事」，而是要「做好件事」。

【11:05】葉家駒指，曾遭拒絕進入業主大會。他指出，當時大批街坊被攔在社區會堂外，無法入內，現場人群鼓譟，不滿為何被禁止進入。他同時留意到，會堂內出現不少陌生面孔，看似並非當區街坊。葉家駒表示，每當處理較重要議案時，類似情況便時有發生。

葉家駒又指，一般業主需以身份證登記投票，而使用授權票者則另設隊伍領取選票。但在投票期間，管理公司置邦的職員竟要求他手持一個透明箱，讓在場人士將票投入。他續稱，待現場人士投票完畢、準備點票之際，有人突然將一大疊授權票放入箱中，數量極多。

宏泰閣居民火中喪妻 自責做得不夠好

【10:55】居住於宏泰閣1701單位的葉家駒作供，憶述當日他在午睡期間，其妻子發現宏昌閣起火，遂喚醒他着他下樓察看火勢。

葉家駒表示，他乘搭升降機下樓時，並未聽到火警鐘聲。離開升降機後，他遇見一名女警，對方當時對他說：「我已經報上去，你放心。」然而，葉先生語帶哽咽，指大火中失去妻子，期間一度落淚。

他描述現場所見，形容「啲火四圍着」，宏昌閣火勢非常猛烈，有火屑四處飛彈，整座樓宇陷入一片火海。他回憶當時的火勢約有4至5層樓高，他曾叮囑妻子「唔好落嚟」。其後，他多次致電妻子，撥打了超過十個電話，最終只聽到「你所打嘅電話暫時未能接通」的訊息。

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃展示了一張照片，可見宏泰閣1701單位的廁所內有一支煙頭。葉家駒對此表示，該煙頭「應該唔會係我哋香港人會食」。

葉家駒又表示，超強颱風「樺加沙」吹襲香港後，發現棚架上的網顏色出現變化。以往無法清晰看到戶外景色，換上的棚網則能夠清楚透視。他曾於工程會議上向宏業的Gordon展示照片，指出新舊棚網之間的差異，但對方「笑笑口，未有作出回應。」

記者：黃子龍、趙克平

攝影：陳浩元