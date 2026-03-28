兩蚊兩折︱孫玉菡形容新措施仍是優惠安排  相信不會影響長者出行意欲

長者2元乘車優惠將於4月3日起調整為「兩蚊兩折」，即成人票價低於或等於10元，受惠人士可維持繳付2元車費，高於10元則繳付成人票價的兩折，轉乘車程同樣適用。勞工及福利局長孫玉菡強調，有關措施須確保財政可持續性，及改善「長車短搭」問題，認為新措施仍是優惠安排，相信不會影響長者出行意欲。

為長者度身訂造「搭車攻略」

孫玉菡今（28日）在電台節目表示，全港1.7萬部八達通機完成系統更新及測試，受惠市民無需辦理任何申請或更換手上的樂悠咭，屆時可如常拍卡享用優惠。政府已透過電視廣告、海報等多種渠道發放訊息。區議員、關愛隊及長者中心的員工，亦有向長者解釋新收費，並為他們度身訂造「搭車攻略」，認為能收到預期效果，相信長者會精打細算。

孫玉菡解釋，推行「兩元兩折」主要基於兩大目的。首先是確保計劃的「財政可持續性」。目前計劃已有267萬名受惠者，佔總人口約三分之一，並預計5年後將增至300萬人。現時六成巴士線收費在10元以下，四分之三的樂悠卡使用者都是乘搭10元以下巴士線，意味大多數長者都乘搭短途巴士。即使在新安排下，政府仍會負擔約八成的票價，長者及殘疾人士只需承擔兩成，仍然是相當優惠的安排。

料可改善「長車短搭」現象

他指，第二個目的則是改善「長車短搭」的現象。新制度下，短途乘搭長途車的費用將會增加，局方相信這能有效引導市民選擇更合適的路線。而運輸署已與巴士公司協調，將陸續推出更多設有「前段分段收費」的路線，增加短途客的選擇，但需提醒長者下車時多拍一次卡以享回贈。

孫玉菡透露，本次系統調整的一次性行政費用約為6,000萬元，由政府承擔，八達通公司則分擔約2,000多萬元。他預計，新方案實施後，首個財政年度可為庫房節省約5.5億元。他強調，這是一個預期數字，未來每年政府會根據受惠人數變化、公共交通票價調整以及市民出行模式的改變，重新評估和計算開支。被問及10元的劃線會否調整時，孫玉菡表示，「兩元兩折」是一個較長遠的安排，希望維持其穩定性，不會輕易改動。

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