兩蚊兩折︱孫玉菡稱技術工作已做妥 強調須確保財政可持續 「屋企老人家非常體諒」

政府昨公布由4月3日、即下周五起，「2元乘車優惠」計劃將劃一調整為「兩蚊兩折」。勞工及福利局局長孫玉菡今早（24日）在電台節目表示，現時所有檢測工作已做妥，接下來當局會舖天蓋地宣傳，亦會在調整首日啟動運輸署緊急事故協調中心監察情況，強調政策最大目的，是確保財政上可持續，而兩折本身亦是很大的優惠，更笑言「我屋企老人家好體諒我（實行此政策）」。

孫玉菡表示昨日與區議員、關愛隊會面，他們提出許多意見，包括如何便利長者識別是兩元抑或兩折的路線。當局為每區制定的乘車攻略將陸續出台，亦會邀請區議會及關愛隊製作「小區為本」的攻略，舉出不同巴士線的實例說明。

技術準備就緒 選擇紅日推行求穩妥

新政策下，長者及合資格殘疾人士乘搭10元或以下的交通工具，收費維持2元；若車費超過10元，則會調整為成人正價的兩折。孫玉菡大派定心丸，指技術層面的工作已全部完成。「技術我哋做好哂㗎啦，全港我哋有差唔多一萬七千幾部嘅八達通機，所有嘅系統嘅測試啊、調整啊、搵人去實測都做好哂。」

他解釋，選擇在4月3日的公眾假期推行，是希望在新舊政策交替期間更為穩妥。「我哋通常覺得揀個紅日會好啲嘅，嗰日就唔係咁多人返工返學，作為一個新嘅改變，我哋覺得比較穩妥啲。」孫玉菡補充，由於涉及超過260萬名長者及殘疾人士，長者適應需時，因此清晰的訊息傳遞至關重要。

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首要確保財政可持續 兼處理「長車短搭」

孫玉菡重申調整是為了計劃的財政可持續性。「我哋做兩蚊兩程係兩個原因嘅嘛，一個就最緊要就係個財政可持續性啦。」他指出，目前已有267萬人受惠於此計劃，佔總人口三分之一，隨著香港人口持續老化，受惠人數將不斷增加。除了財政考量，新安排亦有助解決「長車短搭」的問題。

他強調即使調整後，政府的資助額依然相當大。「真係要去長程嘅，咁當然會畀𠵱家畀多少少啦，但政府資助都係好大，我哋都係畀咗八成嘅資助。」

動員地區力量廣泛宣傳 「區區有攻略」助長者選擇

為了讓長者及殘疾人士盡快掌握新安排，政府將展開「鋪天蓋地」的宣傳。孫玉菡表示，除了傳統的電視電台廣告，更重要是發動社區力量。「因為牽涉咁多長者，一定要發動我哋個社區嘅力量，即係通過區議員、關愛隊，接觸佢哋不同社區嘅長者，將個訊息發放畀佢哋。」

當局正製作「地區攻略」，並鼓勵各區區議員及關愛隊，因應各區情況，推出更仔細的「小區攻略」。他舉例指，由中環香港站前往太古廣場，可選擇電車、1號或5B號巴士，這些都是短程收費；但若選乘長途的673號巴士，則需支付較高費用。「等佢有啲例子，心中有個掌握。」他希望透過提供大量資訊，讓「老友記」知所選擇。

勞工及福利局局長孫玉菡。

長者毋須換證或申請 殘疾人士優惠不變

孫玉菡多次提醒市民，新措施下，合資格人士毋須進行任何申請或更換證件。「無任何嘢要申請嘅，嗰張老友記樂悠卡呢，依然係有效使用。」他強調，唯一的改變是收費計算方式，所有轉乘優惠等將維持不變。

對於殘疾人士的安排，孫玉菡重申優惠會與長者看齊，即使未屆指定年齡，只要是合資格的殘疾人士，同樣可享「兩蚊兩折」優惠。「政策其實當時設計時候都係體諒殘疾人士嘅難處嘅，所以即使佢年齡唔到，都特別將兩蚊，當時兩蚊優惠，𠵱家嘅兩蚊兩折，延伸去到殘疾人士。」

整個調整將分階段進行，孫玉菡透露，早前研究提及的每月240程限額，將於明年才落實，目前會先集中精神做好「兩蚊兩折」的推行工作。