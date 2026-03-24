大棋盤︱「兩元兩折」公布時機微妙 反為政府減壓

【兩元兩折/2元乘車優惠】政府公布4月3日起，將長者2元乘車優惠調整至「兩蚊兩折」，將展開大規模宣傳和解說行動，並設「服務大使」解答長者疑難。調整2元優惠一直不乏爭議，長者不滿因財赤而被開刀，這類相對「不受歡迎」的福利政策收緊，理論上會為政府帶來不少政治壓力，惟今次公布時機亦有其微妙之處，反而有助政府減輕輿論壓力。

兩元兩折︱政府不敢輕視民情反彈

去年《財政預算案》公布「兩元兩折」方案，社會已有足夠時間消化，但有政圈人士擔心市民「針唔拮到肉唔知痛」。今次政府嘗試採取「快狠準」密集解說策略，結合電視、電台、海報等宣傳攻勢；同時聯絡區議員和關愛隊，尋求協助解釋政策，反映當局也不敢輕視民情或有反彈。

距離新方案實施不足兩星期，勞福局局長孫玉菡昨被問及公布會否太倉促，他回應指如果「攤太長」，老友記或會忘記有關措施，倒不如趁大家記憶猶新時密集宣傳，達最大效果。

相關新聞：

兩蚊兩折｜4.3起車費$10以上變「兩折」過海巴士/地鐵一程貴幾多？即睇收費變動詳情！

長者「兩蚊兩折」4.3實行 孫玉菡：料下年度可節省5.5億元 限搭240程明年實施

局長補充：公眾假期實施 減低出現混亂機會

有區議員指，昨日與政府開會時，局方沒特別要求做甚麼，主要是聽意見了解區情，並拜託大家以最簡單貼地的方式與長者溝通，其中一個重點是教導長者留意車資，因大部分長者現時都沒此習慣，「總之最簡單：車費10蚊或以下，兩蚊；多過10蚊，兩折。如果長者有興趣了解多啲，再深入講解。」

立法會議員兼東區區議員植潔鈴指，理解政府推動「兩元兩折」初衷，關鍵是做好銜接工作，確保長者熟悉新安排，以及有足夠短途班次供他們乘搭。她期望巴士公司研究「按距離收費」，加快落實上下車拍卡措施。

孫玉菡向本欄補充，是特意挑選4月3日復活節假期首日實施新安排，因涉及260多萬樂悠咭持有人，新措施亦需時適應，而假日乘車人流較少，可避免出現混亂。政府期望用好社區力量解說政策，與老人家妥善溝通，務求政策周全，形容政府上下已對系統「測完又測」，防止到時出現硬件問題。

至於每月限程240程明年實施，當局未公布詳情，他認為政策總要一步步來，先讓社會消化「兩蚊兩折」會較穩妥，況且限程乘搭所涉的技術問題更複雜。

宏福苑大火聽證會正在舉行。

宏福苑聽證會左右社會氣氛 「多個政策」討論分擔部分輿論壓力

今次政府公布「兩元兩折」落實時機亦值得留意，有心水清的立法會議員分析，宏福苑獨立委員會聽證會的開案陳詞，披露大量未為人知的細節，包括消防員死因、承建商角色等，加上多個政府部門被點名批評，激起社會熱論，政府所受的壓力不少，若多一項廣受關注的民生政策，稍為吸引社會目光，對政府亦非壞事。亦有議員指，獨立委員會沒法定權力限制傳媒及公眾引述聆訊內容，也會左右社會氣氛。

政府對宏福苑事宜相當小心，孫玉菡近日兩次被問到勞工處在大火責任，他重申全力配合獨委會調查，如有任何需要問責的人，都會問責到底。有建制中人強調，不應未審先判，政府回應口徑較謹慎是意料之中，他研判此時公布「兩元兩折」或其他民生相關措施，也可為政府減輕部分輿論壓力，令焦點不至於一面倒。

不過有官場中人表示，公布政策前無特別考慮過宏福苑事宜，事實上「兩元兩折」4月便實施，無論如何3月都要公布，只是一、兩星期的分別，外界詮釋則難以控制。