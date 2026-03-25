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紅山半島業主申暫緩清拆僭建被拒 提司法覆核遭駁回

社會
更新時間：16:03 2026-03-25 HKT
發佈時間：16:03 2026-03-25 HKT

大潭紅山半島2023年9月發生山泥傾瀉，其後屋宇署及地政總署調查揭發多個物業僭建，向相關業主發出清拆令。紅山半島業主指清拆可能危及樓宇結構，曾向屋宇署申請暫時擱置清拆令遭拒，於是向建築物上訴審裁小組提上訴，但在未經聆訊下被拒絕，故入稟高等法院提出司法覆核，要求法庭推翻決定。法官高浩文今頒下判詞，駁回司法覆核申請。

指未經聆訊拒絕處理擱置清拆令上訴屬越權

申請人Anthony John Steains，建議答辯人為建築物上訴審裁小組；屋宇署署長及申請人妻子Petrina Anne Steains亦被列為有利害關係人士。

申請方指上訴審裁小組在未經聆訊的情況下，拒絕處理申請人擱置清拆令的上訴，甚至沒有進行任何初級偵訊，決定越權及程序不當。

判詞指，申請人收到清拆令後，曾向屋宇署提出替代方案，當屋宇署拒絕後，申請人再要求屋宇署暫時擱置清拆令，以待申請人鄰居、另一同樣收到清拆令的屋主向上訴審裁小組提出的上訴有結果。

官指條例未授權屋宇署暫緩執行清拆令

不過，法官認為除了上訴程序外，《建築物條例》實質並未授予屋宇署暫緩執行清拆令的酌情權，申請方所針對的拒絕擱置決定，並非屋宇署行使酌情權的範圍內，《建築物條例》第44條所指的上訴亦不適用於此決定，否則這便意味着接到清拆令的人士可以去信要求署方不要執行，而署方回覆又會引伸一系列上訴。

法官認為，當屋宇署發出清拆令後，接獲命令的業主必須遵從或面對執法，若有不服可以選擇上訴，但若他沒有就此清拆令提出上訴，便無其他途徑可以避免執法，即使希望署方暫時擱置執行清拆令，業主也必須先就清拆令提出上訴。

法官又指，即使申請人因為想等待鄰居的上訴結果，才提出暫時擱置清拆令，但其他人的上訴對申請人物業的影響並不確定，而申請人也不可透過此種「掹衫尾（ride on the coattails）」的方式去應對清拆令。

案件編號：HCAL2451/2025
法庭記者：王仁昌

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