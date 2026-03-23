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政府擬斥7.2億元改建沙田廢物轉運站 5年分期完工 收費按收回成本原則檢討

社會
更新時間：18:33 2026-03-23 HKT
發佈時間：18:33 2026-03-23 HKT

政府擬斥資7.2億元改建及提升沙田廢物轉運站，目標在5年內分階段完成。立法會環境事務委員會今日（23日）開會討論相關事宜，有議員關注當局如何減少工程對轉運站的運作影響。環保署回覆指，新儀器就位時才會更換舊設備，另外政府施工前會與業界開會協調安排，並設閉路電視系統顯示各處理站即時狀況。

轉運站先增新設備後拆舊

沙田廢物轉運站自1994年啟用，主要接收沙田、馬鞍山一帶的都市固體廢物，去年平均每日接收約2,000公噸。改建及提升工程估計所需費用約7.268億元，當局建議添置及更換高效能廢物處理機械設備，包括廢物壓縮系統等，提升污水處理與氣味控制系統，研究及試用新型空氣淨化技術，同時翻新轉運站，改善大樓外觀及進行節能工程。

施工期間轉運站將維持正常運作，工程完成後會檢討上調收費標準。當局預估相關設備壽命為15至20年，轉運站翻新後的整體外觀則料有25至30年壽命。

設推廣小組推環保教育

選委界姚柏良關注轉運站翻新後，是否能作為社區環保教育活動場地，讓公眾了解相關工作。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，轉運站新營運合約中設有條款，要求承辦商成立社區推廣及聯絡小組，推行環保教育活動，局方會將意見轉介至該小組跟進。

至於轉運站收費標準，當局表示項目完成後將與其他轉運站一併按收回成本原則檢討，商討合適加幅，局方會考慮使用者承受能力，或分階段調整。

記者：周育瑩

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