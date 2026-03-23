橫頭磡邨住戶受鄰居滋擾多年申司法覆核 房委會指屋外裝閉路電視不合規 不接納片段決定屬正確

黃大仙橫頭磡邨某住戶投訴鄰居滋擾多年，但房署表明單憑其閉路電視錄影片段，不能按《屋邨管理扣分制》對鄰居實行扣分，必須由物業管理職員親身「捉到正」。住戶質疑此舉屬誤解及誤用《屋邨管理扣分制》，去年入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭下令房署需接納公屋住戶提供的影片作證據等，再重新考慮對涉事鄰居扣分。案件今於高等法院進行聆訊，房委會一方指是次司法覆核，並非為雙方修補鄰居關係，而最合適的方法是讓其中一方搬到其他屋邨居住；另指申請人呈交在其屋外拍攝的閉路電視片段不被接納，皆因在公屋單位門口安裝閉路電視並不合規，並且署方也沒有「操作手冊」去跟從處理此事。

須「捉到正」才扣分安排不合理

本案申請人為司徒永亮（英文名：Szeto Wing Leong），建議答辯人為香港房屋委員會（下稱房委會，Hong Kong Housing Authority）。

司徒永亮夫婦自2022年9月起遭鄰居持續滋擾，包括垃圾、噪音、恐嚇及敲門等，影響日常生活。為查明真相，他們在家門安裝兩個閉路電視，同年10月向卓安物業顧問有限公司投訴，要求對鄰居違規行為實行扣分處理。然而，物業管理經理表示必須由保安「逮個正著」才能扣分，閉路電視片段不獲房屋署接納。

司徒質疑此安排不合理，認為難以依靠保安當場目擊違規行為，物業管理公司及房屋署均沒有盡力解決問題。房屋署職員於2023年2月回覆，強調扣分制需「零瑕疵」，必須由執行人員當場發現，否則個案不能成立。司徒認為此政策與初衷不符，令居民難以保障自身權益，遂要求法庭裁定房署拒絕考慮視像證據的決定不合理，並下令房署檢討《屋邨管理扣分制》的實施策略，尤其是噪音滋擾的證據要求。

房委會：最佳解決方法是其中一方遷離

司徒永亮一方今在庭上重申，房署曾回覆司徒指並非所有影片均不被接納，證明房署曾接納影片作證據，質疑房署對是否接納其拍攝的閉路電視片段，保持如此高門檻標準，另指出官方閉路電視片段其實與住戶拍攝的閉路電視片段無異。

房委會一方則指，它明白沒有人欲每日面對鄰居滋擾 ，但強調是次司法覆核並非旨在修補鄰里關係，署方當然希望公屋住戶鄰里關係良好，但證據顯示司徒與鄰居的關係自TVB節目《東張西望》播放後每況愈下，最佳解決方法或許是其中一方搬到其他屋邨居住。

房委會一方另提到，司徒永亮提出的司法覆核中，並沒有要求保安加緊巡邏等，而署方不接納住戶在屋外拍攝的閉路電視片段的原因，包括在公屋單位門口安裝閉路電視並不合規、署方沒有「操作手冊」指示職員如何審視住戶提交的閉路電視片段等。

案件編號：HCAL2388/2025

法庭記者：劉曉曦