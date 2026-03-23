油價飆升｜廁紙加價一成？ 智庫指「借勢加價」為實：乘機將成本轉嫁消費者

近期中東局勢緊張，引發國際油價波動，對本港民生的影響逐漸浮現。除油價上升外，連日常用品廁紙因運輸成本亦上升，有藥房預計下月起廁紙會加價約一成。團結香港基金綠色及可持續發展研究主管蕭逸駒認為，市民需分辨哪些產品與石油有直接關聯，哪些可能只是供應商「借勢加價」。

蕭逸駒今（23日）在電台節目上表示，香港是細小外向型經濟，很多產品都依靠入口，價格受影響屬正常。汽車、航空燃油、海運物流及塑膠化工相關的產品，都需要石油產物，其價格上漲具有一定邏輯。然而，對於廁紙、紙巾等主要原料為木漿及再生纖維的產品，石油成本可能僅佔外層塑膠包裝，比例極低。

他以清潔劑為例，假設石油相關成本佔總成本一至兩成，即使油價上升20%，對最終成品價格的影響理論上僅約4%，「一件20元的貨品，應該只貴8毫子」。他強調，香港零售價最大的影響因素始終是租金、人工及物流成本，若有產品跟隨油價作一比一的加幅，「石油升兩成，它又加兩成」，其實有可能是「借勢轉嫁」給消費者。

邵家輝：體積大運輸成本增是加價主因

批發及零售界立法會議員邵家輝在同一節目上對此表示認同，並以廁紙為例，廁紙價格不高，但體積龐大的產品，需要很大運輸空間，其加價壓力主要源於運輸成本。他打比方說明：「一個貨櫃如果裝的是iPhone，價值不菲；但如果裝的是廁紙，雖然佔滿空間，總價值卻不高。」因此，當油價飆升帶動運輸費用上漲時，這類產品的成本壓力便會顯著增加。除了廁紙，他提及蔬菜等同樣體積大而價格不高的商品，長遠亦可能受影響。

不過，邵家輝透露，目前入口商仍持有約兩至三個月前的存貨，加上考慮到當前經濟環境，他們暫傾向不會在短期內將成本轉嫁至消費者，仍在觀望局勢發展。他亦指出，另一類直接受影響的是石油副產品，例如防水漆、鋪路的瀝青及塑膠玩具等，其生產成本會隨油價直接上升。

油價「加快減慢」是不爭事實

針對本港車用燃油價格長期存在的「加快減慢」問題，兩位嘉賓均認為現象確實存在。蕭逸駒指，觀察到國際油價上升時，本地油價在一兩天內便會跟隨上調；但當國際油價回落時，本地減價速度卻明顯滯後。

環境及生態局宣布將於4月1日起，每星期公佈各油公司折扣後的實際售價，並與「國際成品油價」走勢作比較。對此，蕭逸駒及邵家輝均認為是提升透明度的「第一步」，有國際基準做對比，若見到分別真的很大時，下一步有機會可作規管。蕭逸駒指現時汽油產品較單一選擇少，建議可考慮引入較平價的95號甚至是92號的汽油，讓消費者多些選擇，亦可考慮日後在油站批地條款上增加一些條文。

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