油價飆升｜引入95汽油可降價？謝展寰：與98僅相差約一毫子 4.1起每周公布油公司折扣價與國際成品油售價

近日中東局勢緊張，引發市民對本港燃油供應及價格的憂慮。環境及生態局局長謝展寰今早(21日)在電台節目表示，香港的燃油主要由內地供應，在國家作為強大後盾下，供應非常穩定，在可見將來不會出現不穩定的情況。對於會否引入95辛烷值汽油，謝展寰指來貨價與98相差不多，質疑是否能壓抑油價。

國家作後盾 燃油供應穩定

對於霍爾木茲海峽航道被封鎖，會否影響本港燃油儲備，謝展寰表示，政府一直密切注視局勢發展，並與所有能源供應商保持緊密聯繫，目前香港的燃油供應保持穩定，沒有問題。他解釋，香港在這方面「得天獨厚」，本港所用的汽油絕大部分由內地供應，並非大眾以為的新加坡。他指出早前俄烏戰爭引發國際能源危機時，香港的燃油供應同樣能維持穩定，正體現了國家對香港的特別照顧，市民無需過份擔心供應問題。

他又提到，香港與其他地方不同，並不會有戰略性儲油，而是由市場決定相關的供應。

4.1起公布各油公司折扣價及成品油走勢 提升價格透明度

針對市民普遍詬病的油價「加快減慢」現象，謝展寰透露，環境及生態局會見各大燃油供應商。他指出，比較油價應以「成品油價」而非「原油價」為基準。為讓市民更清晰監察油價變動，政府將由4月1日開始，每星期公佈一次比較數據，將各油公司的實際折扣後售價，與國際成品油價格的走勢作對比。他相信，此舉能讓巿民「加快減慢、加多減少」的情況更準確地呈現於公眾眼前。

「牌價」屬油公司做生意手法 競委員密切留意有否「合謀定價」

被問到油公司既然提供大幅折扣，為何不直接降低牌價時，謝展寰回應指，曾與油公司探討此問題，但業界認為這是不同的做生意手法。有油公司曾嘗試以「實價」出售，卻發現在其他對手以折扣作招徠的競爭下，生意反而受損，因此最終亦採用了折扣的營銷方式。謝展寰強調，真實價錢要有透明度，幾年前已和消委會合作，每日公布每間油公司折扣價後的價錢；競爭事務委員會曾就油公司有否「合謀定價」進行調查，當時未有發現相關證據，但競委會將會繼續密切跟進，確保市場公平競爭。

引入95辛烷值汽油需審慎研究

對於有意見重提引入較便宜的95辛烷值汽油，謝展寰認為引入95辛烷值汽油，未能即時處理問題，需要細心研究。他指出，根據資料，95與98辛烷值汽油的成品油價本身每公升僅相差約一毫子，未必能帶來顯著的價格差異。他憶述，油公司曾反映，過往停售95汽油是因為香港駕駛者偏好品質較佳的汽油，導致銷情不佳。若要重新引入，油公司需在儲存、運輸及油站改造方面投入額外成本，「來價只係踭一毫子，是否能讓油價壓低呢」。

政府首要確保供應穩定 督促油公司提升透明度

香港油價高於內地及澳門，油公司常將原因歸咎於投標油站地價昂貴。對此，謝展寰強調，政府的立場永遠站在市民一方，會不斷督促油公司提升透明度。他重申，面對當前的國際能源危機，首要任務是保障香港能源供應穩定。在此基礎上，政府會繼續與油公司溝通，並透過競委會確保沒有合謀定價。

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