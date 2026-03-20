高級警司周毅剛涉三度警總內非禮女下屬 官裁定表證成立

高級警司周毅剛涉前年在警總聚會期間，摸女下屬臀部及捉她的手放於褲襠稱自己「扯旗」；周另被指於警總辦公室兩度非禮同一女子。周否認非禮罪，案件今（20日）續於東區裁判法院審訊。控方庭上讀出高級督察鄺衛廉的供詞，鄺供稱被女同事打眼色示意望向被告及女事主，發現二人站得很近，惟無發覺異常亦聽不清對話內容。控方完成舉證後，裁判官何慧嫻裁定表證成立，並押後案件下周一（23日）續審。

沒在控罪書上申報職業的49歲男被告周毅剛，被控3項猥褻侵犯罪，他今由資深大律師許紹鼎代表。修訂及新增控罪指，被告於2024年6月19日，在灣仔軍器廠街一號警察總部41樓猥褻侵犯女子X；以及同年11月1日在警察總部41樓會議室及41樓總務室猥褻侵犯X。

控方庭上讀出高級督察鄺衛廉的供詞，鄺有出席2024年11月1日的警察總部會議室聚會。鄺指當總警司講話時，他與高級督察麥慧君，以及總督察游凱茵站近窗邊。突然麥及游同一時間向鄺打眼色，表情皺眉及有搖頭的動作，示意鄺望向左後方。當鄺望向左後方，即女事主X及被告的方向時，他看到二人站得很近，距離約兩個拳頭。而被告的頭部靠近X，鄺聽到有聲音但聽不清楚內容。

鄺續指，由於X的頭遮擋住被告的頭，因此從鄺的角度無法看到二人的表情，他亦無留意到兩人之間的動作，當發現沒有異常後，鄺重新看向總警司。出於好奇為何麥及游會打眼色，鄺之後嘗試聆聽被告和X的對話，惟只知他們不斷對話但聽不清內容。

辯方將傳召一名事實證人

其後高級督察蔡奕虹突然走近X，並問她需否去洗手間，再與X一同離開。鄺只記得蔡之後返回會議室，無留意X有否返回，亦不肯定X曾否靠近自己以求助。鄺另指被告沒有尾隨X及蔡離開會議室，但無刻意留意被告何時離開。鄺認為當日X及被告均無表現醉意，他與二人僅屬公事來往，並無私交。

控方完成舉證，裁判官何慧嫻裁定表證成立。辯方指被告有可能作供，惟仍需時間確認其意向，因此申請押後至下周一續審；辯方另表示將傳召一名事實證人。何官批准申請，押後案件至下周一續審。

案件編號：ESCC3151/2024

法庭記者：雷璟怡

