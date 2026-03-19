取酬斬傷灣仔小食店女職員 3男認蓄意傷人罪 判囚25至28個月

2024年9月凌晨時份，駱克道一間小食店的女職員走出店外吸煙時，突然遭人用長約14吋的開山刀斬傷右手，施襲者隨即登上的士逃去。警方調查後拘捕3名男子，他們早前承認1項有意圖而傷人罪，今於區域法院分別被判囚25至28個月。法官陳廣池判刑時指，本案屬有預謀及有部置，事主案發時手無寸鐵，事後心身受創，幸好沒有留下永久傷殘。

官：預謀犯案 事主心身受創

陳官判刑時指，本案屬有預謀及有組織，女事主案發時手分寸鐵，她因事件而心身受創，日常生活提心吊膽，幸好沒有留下永久傷殘。雖然3名被告角色有別，但他們伙同犯案及有收取酬勞，朱天樂更是案中刀手，而李卓彬和朱健熙亦無法提供更多情報，令警方未能拘捕幕後主腦，考慮到3人認罪及無證據顯示案件牽涉三合會，最終判處朱天樂監禁28個月，其餘2人則判囚25個月。

刀手取酬2萬元

被告依次為44歲保安員李卓彬、22歲朱健熙及20歲朱天樂。案情指，2024年9月11日凌晨2時許，駱克道某小食店林姓女職員走出店外吸煙，她突然感到右手有硬體觸碰，其後便發現右手流血，並目睹施襲者與另一名男子登上的士逃逸。女事主報案及由救護車送院診治，其右前臂和右手各有3厘米裂傷。

警方循閉路電視及行車記錄儀調查，先後拘捕3名被告。警誡下，李卓彬稱受朱健熙招攬，在案發時只負責截的士；朱健熙則稱「條單我都係接返嚟」，並指他並非刀手，只負責在現場把風及拍攝襲擊過程，他收取了3,000至4,000元報酬，並將500元分給李。朱天樂在警誡下承認受人指示襲擊女事主，並獲許諾2萬元報酬，而李則向他提供了目標相片和涉案開山刀。

案件編號：DCCC 68/2025

法庭記者：王仁昌