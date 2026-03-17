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涉替公司買勞斯萊斯「報大數」騙財310萬元 上巿公司前主席欺詐罪成4.8判刑

社會
更新時間：17:15 2026-03-17 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-17 HKT

外號「金融界拳王」的上市公司前主席李振邦涉嫌串謀汽車經銷商，協助公司購置勞斯萊斯汽車時，誇大其售價及首次登記稅款共約310萬元，遭廉署落案起訴。李振邦早前否認串謀詐騙及欺詐罪受審，暫委法官黃士翔今在區域法院裁決時指，儘管汽車經銷商曾向被告支付費用，惟沒有證據顯示該筆款項屬串謀的利潤，裁定他串謀詐騙罪脫。不過，被告在取得支票前已知牌照稅實際金額約160萬元，卻仍作出虛假陳述簽署會議紀錄確認費用是238萬元，令公司多支付了約80萬元，裁定他欺詐罪成，案件押後4月8日判刑。

沒有證據顯示涉案款項屬串謀利潤不能定罪

黃官裁決時指，引述PF Group Holdings Limited擁有人霍玉堂供詞，因被告自稱深諳金融，故安排被告出任公司主席，惟被告向霍聲稱若要做主席，就要擁有股份才合資格做主席，霍遂將15%股份無償轉移給被告，被告曾向霍表示隨後會將股份轉還霍，但霍確認此等重要內容沒有書面記錄，表示屬口頭承諾。黃官質疑，15%的公司股份價值不少，惟卻沒有書面紀錄，直指不理解為何沒有文件寫下歸還股票的事情。另外，霍表示沒有參與公司運作，當職員要求簽署支票時，就會負責簽署支票。黃官明言，若霍確實不需要參與公司運作，根本連支票都不需簽署，故認為霍並非誠實可靠的證人。

黃官表示，被告涉嫌串謀億鋒集團有限公司董事楊祖耀，向霍聲稱從英國購入價值大約380萬元的勞斯萊斯，其後再要求霍支付230多萬的牌照稅而從中獲利。儘管楊曾向被告支付一筆款項，被告自辯時提及該款項是售賣二手車的利潤，黃官認為儘管該金額令被告十分可疑，但沒有證據顯示該金額是串謀的利潤，亦不能表示被告知道車輛的真實價錢，終裁定他串謀詐騙罪脫。

明知牌照稅約160萬卻簽署確認要付238萬元

黃官另指，被告向霍表示牌照稅約238萬，惟被告在取得支票前，楊曾告知被告牌照稅約160萬元，但被告仍作出虛假陳述，簽署會議紀錄確認牌照費是238萬元，終導致公司多支付了約80萬元。黃官引述被告自辯時稱，曾將多出的款項歸還公司，惟公司職員不想被揭「開多咗數」，故提出由被告的妻子戶口暫時管有款項。黃官直言，被告的說法匪夷所思，公司為上市公司，沒有理由不將金額存入公司戶口，反而存入與公司無關係的人的戶口，而被告卻沒有任何文書能證明將款項歸還給公司，認為被告明顯沒有歸還這筆款項，導致公司有實際損失，終裁定他欺詐罪成。

42歲被告李振邦，是PF Group Holdings Limited前執行董事兼主席，被控串謀詐騙及欺詐兩罪。控罪指，他於2020年12月18日至2021年1月7日期間，串謀他人不誠實地向PF Group虛假地表示，公司須向億鋒支付逾381萬元購買一輛汽車；另於2021年2月19日至3月3日期間，向PF Group虛假地表示須支付逾238萬元清繳一輛汽車的首次登記稅，導致李從中獲得利益，或導致PF Group有相當可能會蒙受不利。

案件編號：DCCC630/2023
法庭記者：黃巧兒

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