涉撞飛非行人過路處的老翁 小巴司機否認危駕致他人死亡罪受審

五旬老翁去年在非行人過路處橫過馬路時，疑遭紅色小巴撞飛致身亡。涉案小巴司機今早在區域法院否認危險駕駛引致他人死亡罪開審，開案陳詞指，案發地並非屬行人過路處，老翁在過對面馬路時遭小巴撞倒，並被反彈到另一車輛的車頭，即場被證實身亡。小巴司機在警誡下透露，直到撞倒事主時才見到對方，不知為何案發前未能留意到事主。審訊明續。

49歲被告張偉賢，報稱小巴司機，被控危險駕駛引致他人死亡罪。控罪指，他於2023年7月27日，在九龍觀塘康寧道燈柱附近，在道路上危險駕駛公共小巴，引致庄嘉焱死亡。

開案陳詞指，案發時晚上約7時許正下著雨，路面濕滑但光線充足，被告沿康寧道駕駛紅色小巴，而59歲男事主庄嘉焱則在案發地，以緩慢的步速開始由左至右橫過康寧道，但並非屬行人過路處。庄在橫過馬路期間，曾稍作停留以觀察交通情況。惟被告駕駛時未能察覺到庄，小巴的右邊車頭撞到庄，庄隨即被彈到另一綠色小巴的車頭。救護人員到場後，發現庄的頭部明顯爆開、有腦漿溢出及沒有呼吸脈搏，隨即在現場證實為明顯死亡。法醫的屍體剖驗報告顯示，死因是「多處創傷」。小巴司機在警誡下表示，有15年駕駛經驗，惟直到撞倒庄時才見到庄，不知為何案發前未能留意到庄。

案件編號：DCCC678/2024

法庭記者：黃巧兒