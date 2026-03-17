今年首兩個月共錄得995萬訪港旅客人次 按年增18% 內地客佔790萬
更新時間：11:14 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:14 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:14 2026-03-17 HKT
旅發局公布，今年首兩個月合共錄得995萬訪港旅客人次，按年增加18%。其中，中國內地旅客訪港人次為790萬，較去年同期上升22%，主要受惠中國內地春節假期及各項大型盛事帶動。
非中國內地市場首兩個月的旅客人次為206萬，按年多8%，當中以長途市場表現較為突出，澳州、法國、德國訪港旅客量按年升幅約2至3成。短途市場方面，受春節與穆斯林齋戒月日期變動的影響，整體短途市場的按月表現出現波動。
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