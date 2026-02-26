入境處2.27起放寬經常訪港旅客登記e-道服務資格 兩年內經機場入境兩次即可

入境處今日（26日）公布，明日起放寬經常訪港旅客登記使用自助出入境檢查（e-道）服務的資格，並簡化登記使用e-道服務的程序。

在新安排下，持有有效旅行證件及多次旅遊簽證的旅客，若曾於過去24個月內經香港國際機場訪港兩次或以上，即可免費登記使用e-道服務。入境處指，成功登記後，旅客可於本港各出入境管制站使用e-道自助辦理出入境檢查手續，享受更便捷的過關體驗。

另外，合資格並持有有效電子旅行證件的旅客於指定的e-道登記處登記時，只需出示入境時使用的有效旅行證件、拍照及簽署同意書，無須採集指紋，便可完成登記手續。而持有非電子旅行證件旅客登記使用e-道服務的程序則維持不變。