春節黃金周︱150萬內地客訪港 按年升14% 西九龍高鐵站成最繁忙入境口岸

一連九日的內地春節黃金周（2月15日至23日）圓滿結束，由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組指接待旅客的各項安排暢順。根據入境處數字，黃金周期間訪港旅客共有約177萬人次，較去年同期上升14%；內地訪港旅客共約150萬人次，非內地訪港旅客共約27萬人次，二者均較去年上升14%。

假期日均17萬內地客訪港

春節黃金周九日期間，平均每日內地旅客入境人次約17萬，內地旅客入境最高峰日子為2月18日（年初二），約有21萬內地旅客人次訪港。黃金周期間，最多內地旅客經高鐵西九龍口岸入境，其次為落馬洲支線。

賀歲煙花吸引逾36萬人觀賞

節慶盛事方面，年初一晚上舉行的國泰新春國際匯演之夜吸引大批市民及旅客參與；年初二晚上在維多利亞港舉行的農曆新年煙花匯演吸引超過36萬市民及旅客駐足觀賞；年初三的賽馬日亦吸引超過2萬名旅客前往感受香港賽馬旅遊的獨特氣氛。

黃金周酒店入住率達90%

內地入境旅行團方面，九日黃金周期間共有約2,400個內地入境旅行團接近84,000人次訪港，過夜行程佔約74%，旅行團數目較去年八日的春節黃金周上升約9%。黃金周期間酒店入住率普遍達到90%。

春節黃金周期間的訪港旅客遍布香港不同景點，主要旅遊景點包括西九文化區、海洋公園、香港迪士尼樂園、山頂纜車及昂坪360纜車等人流暢旺，人流管理工作順利。

漁護署亦加強打擊違法行為，於黃金周期間在麥理浩徑第一、二段，以及附近指定露營地點，包括鹹田灣、西灣及浪茄灣的營地，一共有32宗執法個案，包括亂拋垃圾、於指定燒烤地點或營地以外地方非法生火等。漁護署會參考黃金周的經驗，檢討長遠管理策略，包括引入預約和收費制度，以更好地管理人流。