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規管預繳式消費諮詢暫未見下文 商經局：會盡快諮詢公眾

社會
更新時間：19:23 2026-03-16 HKT
發佈時間：19:23 2026-03-16 HKT

近年有健身美容集團結業，涉及超長年期消費合約等問題。商務及經濟局局長丘應樺去年7月曾表示，冀於去年第四季就規管預繳式消費展開諮詢，涵蓋年限、金額等，惟諮詢方案至今未有下文。

商經局：正全面檢討《商品說明條例》以提出建議

商經局今日（16日）回覆《星島頭條》查詢指，留意到社會各界提出不少建議，正全面檢討《商品說明條例》以提出修例建議，並會盡快就建議諮詢公眾，進一步加強保障消費者的權益及更有效打擊常見的不良營商手法。

消委會總幹事沈朝暉今日回應指，冀政府盡快推出諮詢，「我們自己内部都進行一些調查及研究，我們亦希望當政府推出諮詢時，我們會進一步公布研究細節。」

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