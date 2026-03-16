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2019年太古站扯警長跌落扶手電梯 電腦軟件工程師須賠警長42萬元

社會
更新時間：16:22 2026-03-16 HKT
發佈時間：16:22 2026-03-16 HKT

2019年8月11日多名示威者在港鐵太古站外非法集結，警方展開拘捕行動期間，有份參與集結的電腦軟件工程師文城康遭警長截停時，文掙扎及拉扯警長肩膀，以致兩人雙雙滾下扶手電梯，警長身體多處擦傷及右膝受傷；文經審訊後被裁定阻差辦公罪成、判囚3個月。警長在2022年入稟區院向文城康索償，法官羅麗萍今午頒下判詞，指警長誠實坦白及沒有誇大傷勢，並積極面對事件和接受治療，裁定文須向警長賠償共約42萬元及支付訟費。

原告沒有誇大傷勢官接納所有身體及精神受傷證據

本案原告為黃銘源，現年49歲，任職警務處警長；被告為文城康，案發時23歲。被告缺席聆訊，案件在被告缺席下開審。

判詞指，被告從未出庭或呈交任何證據，也沒有提出抗辯，因此法庭於2024年1月已裁定被告須對原告傷勢負上法律責任。原告原索償約80萬元，但因已收取僱員補償，故僅向被告索償共約59萬元，當中涵蓋痛苦與喪失生活樂趣、因傷喪失賺取收入能力、及交通費、醫療費用和補品等雜項費用。

原告在審訊中有出庭作供，羅官認為他是誠實坦白的證人，完全沒有誇大其傷勢，原告亦確認自2020年後，再沒有就右膝傷勢接受治療或服藥，他亦正面面對襲擊事件及積極接受治療，於病假完結後立即恢復工作，謹守工作崗位至今，故接納原告因襲擊事件所受到身體傷害和精神創傷的所有證據。

右膝韌帶及半月板創傷加上醫療費用等賠償共42萬

判詞續指，襲擊事件導致原告身體多處擦傷，右膝韌帶扭傷及半月板創傷較為嚴重，須接受手術，並受到精神心理損害超過2至3年。原告現時身心情況大致正常，但天氣轉變時仍然會感到右膝痛，不能做劇烈運動，也不能重拾他喜愛的籃球和足球運動。考慮相關案例後，羅官認為就原告所承受的痛苦與喪失生活樂趣，賠償金額應為32萬元。

至於喪失賺取收入能力一項，原告並不知道其傷勢及後遺症會否影響他日後晉升，也沒有證據顯示後遺症會令他面對風險，或未來失去工作或晉升的機會，因此原告方最終撤回此項賠償的申索。

其他雜項費用則包括私家醫院磁力共振掃描、手術醫療、往返醫院或診所的交通費及補品等，其中私家醫療費用均有單據支持，雖然原告未能提供交通費和補品的單據，但考慮到索償金額尚算合理，羅官接納2萬元為合適賠償額，並裁定就被告須賠償雜項費用共約10萬元。

羅官最終裁定被告須向原告賠償共約42萬元，並須支付利息和原告訟費。

案件編號：DCPI2225/2022
法庭記者：王仁昌

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