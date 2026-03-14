患癌中學老師保險未批須眾籌？ 保險業聯會解畫：醫療保險多設等候期 索醫療報告時間長令理賠需時

中學老師陳Sir（Fox）患上末期腺癌，太太在網上發帖眾籌引發社會關注。陳sir太太早前接受《星島頭條》健康頻道訪問時表示，因陳Sir購買醫療保險不足一年發現患病，保險公司現時仍在調查中，自去年10月以來的索償至今仍未獲批核。陳Sir太太為希望丈夫能為尋求私家醫生治療，及應付日常需要而發起眾籌。購買醫療保險是否有等候期？理賠時間是否真的需時數月？為此，《星島頭條》訪問了香港保險業聯會行政總監劉佩玲，逐一解答有關疑問。

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醫療保險設「等候期」 防止帶病投保

劉佩玲表示，一般而言，所有醫療保險都設有「等候期」（Waiting Period），旨在保障未知的風險，若知道有病才買保險就是意料之內，並不會受到保障。假如容許市民在知悉自己患病後才投保，將違背保險「風險池」的共享原則，對其他健康的投保人不公。等候期的長短因不同保單及病症而異，簡單的可能為30天，而癌症等嚴重疾病則可能長達180天或以上。不過，等候期主要針對「疾病」，若投保人因意外，如扭傷腳而需接受治療，則通常可以立即獲得賠償，因為這與過往病史無關。若與疾病有關，則要視乎相關的等候期。

自願醫保「未知病症」四年方達全額賠償

劉佩玲特別提到，現時市面上的「自願醫保」計劃，其等候期的計算方式與一般醫療保險有所不同。對於投保時「未知」的已有病症，即投保人本人不知道、亦無醫生診斷記錄的病症，「自願醫保」設有特定的分級等候期安排：首個保單年度不獲保障，第二年提供25%的賠償，第三年為50%，直至第四年才達至100%全額保障。等候期其實是風險管理，以防有人知道有病才去買保險。

索取病歷成「樽頸位」 令理賠需時

針對陳Sir 太太提到理賠程序耗時長達半年仍未獲批核，劉佩玲解釋，保險公司必須索取投保人過往的醫療記錄，而這正是導致理賠需時的「樽頸位」之一，尤其向醫管局申請記錄需時頗長，若涉及海外醫療記錄則更為複雜。她坦言無法評論個別個案的處理時長，因每個個案的複雜性都不同。