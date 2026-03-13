宏福苑安置︱有業主稱收新屋鑰匙30日內須遷出過渡屋 房屋局澄清：非硬性規定

政府上月底公布宏福苑長遠安置方案，政府發言人今日（13日）表示，今日有傳媒引述個別宏福苑業主指，在接受政府收購業權並收取現金，或在選擇「特設銷售計劃」或「樓換樓」並收到新屋鑰匙後，30日內須遷出過渡性房屋，亦不再有租金補助，相關說法並不屬實。政府強調，在宏福苑業主落實長遠居住安排之前，政府會在住宿和租金津貼方面，持續支援受影響居民。

過渡屋有彈性遷出安排 宏福苑居民亦適用

房屋局強調，各過渡性房屋營運機構一向都會為有需要住戶提供彈性遷出安排，30日並不是硬性規定，營運機構會按住戶實際需要，靈活安排繼續暫時租住過渡性房屋單位，如待新居裝修竣工及搬遷等。就宏福苑居民而言，無論是選擇自行安排長遠居所、「特設銷售計劃」或「樓換樓」，上述安排同樣適用。

相關新聞：

宏福苑安置︱房協特設銷售計劃推400伙 當中85%逾400平方呎 與宏福苑單位面積相若

租金補助發放至入伙日

至於租金補助方面，大埔宏福苑援助基金在去年12月宣布，向每個宏福苑單位的業主發放每年15萬元租金補助，為期2年，每半年發放一次，即每次發放7.5萬元。

如業主選擇出售業權後收取現金而不參加「特設銷售計劃」，租金補助會發放至相關資金到帳日，業主可動用有關現金自行作長遠住宿安排。如業主選擇參加「特設銷售計劃」，租金補助將繼續發放至在相關資助出售房屋單位的入伙日，即領取單位鑰匙的日期。所有到帳日前獲得的租金補助，無須退還，惟下一期補助將不會獲發放。

房屋局「解說專隊」會向宏福苑業主清楚解說相關安排，如業主有任何疑問，亦隨時可與「解說專隊」聯絡。