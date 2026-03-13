聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
發佈時間：16:48 2026-03-13 HKT
聾啞人士陳美華的父親離世前更改遺囑執行人為大廈女保安，該女保安其後佔用陳父的李鄭屋邨單位，更於2021年將陳美華逐出家門，陳美華遂入稟向女保安申索單位近4成業權和驅逐行為的賠償。案件去年在區域法院經審訊後，暫委法官劉勝欣今下判詞指，陳父在購買物業前曾向陳美華商討「夾錢、買樓」，及後訂立首份遺囑確認陳美華對購買物業有金錢貢獻，顯示陳美華可獲部分業權，而女保安更換物業的門鎖，其行為確實能被視為驅逐陳美華，終聲明陳美華擁有約38%的業權，女保安須支付2百元作非法驅逐的象徵式賠償，並須承擔訟費。
原告為59歲陳美華，是死者陳國的親生女兒；被告為蕭榮娟，分別以死者陳國的唯一遺產執行人及個人身份被控。
劉官在判詞提及，陳父在購買物業前曾向陳美華商討「夾錢、買樓」，及後訂立首份遺囑確認陳對購買物業有金錢貢獻，顯示陳可獲部分業權，而女保安蕭榮娟更換物業的門鎖，其行為確實能被視為驅逐陳。劉官聲明陳擁有約38%的業權，蕭以信託方式為陳持有物業，蕭須支付2百元作非法驅逐的象徵式賠償，並須承擔訟費。
案件編號：DCCJ1098/2023
法庭記者：黃巧兒
