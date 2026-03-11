前區議員王進洋認助收電騙款項59萬元 7項洗黑錢罪判監45個月 求情指：因欠幾十萬賭債鋌而走險
更新時間：12:26 2026-03-11 HKT
發佈時間：12:26 2026-03-11 HKT
發佈時間：12:26 2026-03-11 HKT
前離島區議員王進洋在2023年的「猜猜我是誰」電話騙案中，分別7度協助騙徒收取詐款項，導致6名長者失款共59萬元，在警誡下表示「我打份工，有人叫我去收錢咋」，更辯稱曾欲成線人助瓦解不法集團不果，被控9項串謀詐騙罪及10項洗黑錢的交替控罪。王進洋今早於區域法院承認其中7項洗黑錢罪，法官李慶年質疑王進洋因賭波欠債幾十萬，又要支付父親手術費，才為數千元「跑腿費」鋌而走險，判處王進洋入獄45個月。
31歲被告王進洋，是前離島區議員，承認7項洗黑錢罪。控罪指，他於2023年5月29日至31日，與其他身份不詳的人，在香港各地包括天水圍、觀塘、何文田、秀茂坪、及屯門等地點，知道或有合理理由相信，即共59萬元款項，代表任何人從可公訴罪行的得益，仍處理該財產。
案件編號：DCCC357/2024
法庭記者：黃巧兒
