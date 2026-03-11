每日雜誌‧人物誌｜借拆遷屋邨訴說港情 李嘉賢李嘉慧製本土動畫慰藉人心

離開不代表遺忘，阿風隨麻鷹在空中盤旋，俯瞰即將遷拆的屋邨，往事如走馬燈般閃過，同時烙印於其腦海。本土動畫《鳶緣如風》描繪小六女生離開居住多年的舊屋邨，告別摰友和童年的故事，導演李嘉賢（Eric）及動畫師李嘉慧（Anna）以自身經歷為靈感，思考離別的課題，盼為移民港人帶來慰藉。15分鐘動畫歷時8個月時間製作，呈現公屋獨有的裝修格局，亦有竹棚、遊戲機舖及小販檔等日常景象，並以屋邨麻鷹串連。短片近兩年屢獲殊榮，二人感恩得到外界認同，盼能繼續在製作路上奔馳，創作更多令人共鳴的作品。

阿風追隨麻鷹跑上屋邨天台，穿過晾衣繩和棉被陣，看到麻鷹一躍而下，並化為人類。牠向阿風送上擁抱，安慰她即將告別家園的不安情感。隨後，麻鷹載着阿風在空中盤旋，與即將遷拆的屋邨說再見，「時光短暫，回憶卻是最珍惜的寶物。」

《鳶緣如風》製作歷時8個月，以屋邨麻鷹為核心，述說離別的課題。 受訪者提供

動畫糅合不同動畫幀數，營造實景拍攝畫面，配上手繪角色的風格。 受訪者提供

麻鷹牽引 到不同屋邨取材

麻鷹在香港隨處可見，實際是獨特又難得的景象。Eric指，兒時午睡望出窗外，看到麻鷹盤旋，已充滿想像，「是很深刻的畫面。」在蒐集資料時，他們看到一齣台灣記錄片，述說麻鷹生態受到威脅，而該片導演特意來港視察，看到本地麻鷹自由生活，深受感動，直言香港是維持麻鷹生態的重要之地，「希望把這件事推廣出去。」

奠定「屋邨麻鷹」為短片核心後，二人到不同屋邨取材，發現多個歷史悠久的公共屋邨即將清拆重建。適逢疫情後的移民潮，整個社會也充斥不捨與失落，他們把「離別」的元素加入故事，並將主角阿風設定為一名小六女生，「升讀中學是一個分水嶺，有種告別童年的感覺。」

《鳶》片部分環境和情節取材自二人的經歷。Anna兒時住在柴灣興華邨，該處多棟大廈連在一起，「可以從一棟走過另一棟。」她指，樓宇之間的公共空間，被街坊稱作「空地」，孩童會在該處玩捉迷藏，而主角阿風在樓層角落的垃圾堆中找尋玩具，亦是其童年寫照，「有尋寶的感覺。」她又說，站在文具店櫥窗外看遊戲機帶、抽明星閃卡，也是她與朋輩的珍貴回憶。

捉迷藏跳樓梯

至於Eric，他曾短暫居於屯門徙置區，至幼稚園高班便舉家遷往青衣長安邨。在其記憶中，家園由兩層高的長型大樓，變成逾20層的「Y型」大廈，上學前到小販檔買早餐、跳樓梯的畫面，至今仍歷歷在目。他形容，屋邨轉角位多，充滿「探險感」，「一出電梯有3邊路，但從來不會走到屋企以外的兩邊。」惟新鮮感隨着時間逐步散去，失落感慢慢襲來，昔日因為空中出現彩虹而凝聚全層孩童的歡樂畫面，不再復見。他說，那時徹底離開居住地，一下子與認識的人斷聯，無疑是「震撼教育」，「有翻天覆地的影響。」

他們指，說故事要時間與環境契合，並按社會環境變化，表達內心，「做作品就是有話想說，是作者和觀眾溝通的過程。」二人希望，短片能夠為港人帶來安慰，「離開不代表遺忘，希望觀眾無論身在何處，是會留下、將要走或已經遠去，也能透過這部短片得到慰藉。」

李嘉慧希望更多人看到影片。 受訪者提供

二人在工作室埋首工作，計劃再參與相關動畫計劃。

15分鐘的短片，製作歷時僅8個月，二人坦言製作上有困難和挑戰，如首次製作立體的植物背景，更揉合不同動畫幀數，營造實景拍攝畫面，配上手繪角色的風格。主角坐在學校禮堂，光線從窗外透入；雨水緩緩打在街燈上，再散發出微弱的光線，十分像真。他們指，每次製作也會自我挑戰，繼而有所得着和成長，慶幸今次也順利克服，「整個過程也是開心的。」

《鳶》是二人合作製成的第6條短片，亦是動畫室成立10周年的作品。二人回首，兒時看日本動畫長大，也會畫漫畫和寫故事。Eric說，小時候常在作業上畫「火柴人」，往往要每頁擦淨才能交功課，製作動畫的心或早已萌芽。他們畢業後加入同一間動畫公司，成為同事結緣，一同經歷工作上的失意，才攜手創作出不同短片，延續至今。

Eric擅長做「動作」（motion），而Anna則專長建模和質感工作，二人說，踏入職場始明白分工製作動畫的重要性，各人在最擅長的崗位上發揮，更勝一個人獨自承擔工作，「以前覺得識得越多越好，現在就知道做得越專門，越有價值。」

《鳶緣如風》在「2025 香港資訊及通訊科技獎」中榮獲兩項殊榮。 受訪者提供

《鳶緣如風》在「DigiCon6 ASIA大賞」香港區比賽勇奪金獎。 受訪者提供

提升IP知名度 盼製作長片

影片近年獲獎無數，包括奪得第11屆「動畫支援計劃」金獎，並且在「2025 香港資訊及通訊科技獎」中榮獲「數碼娛樂大獎」及「數碼娛樂（電腦動畫及視覺特效）金獎」兩項殊榮。Eric坦言，業內有無數動畫製作人默默耕耘，創作過程會不斷自我懷疑，獲獎是夢寐以求的事，也是目標，「創作者很需要得到認同。」

他難忘前年參加日本新千歲空港國際動畫節，在家庭組別經8至12歲兒童觀眾票選，勇奪「Kids Award」（兒童賞）。他指，《鳶》片從來沒有目標進軍兒童市場，加上短片以廣東話配音，日本孩童要「追字幕」，理應難以代入和理解。然而，有投票兒童指，看着主角與麻鷹高飛，感覺夢想成真，「那場是告別的戲份，但小朋友卻以不同角度觀賞。」他直言，那一幕重現他兒時看教育電視後、烙印於其腦海的畫面，「感覺像傳承畫面。」

然而，獨立影片有保存限期，亦較少曝光率，二人希望更多人看到《鳶》片，正設法推廣，「嘗試提升短片IP的知名度。」他們透露，現正計劃再參與相關動畫計劃，製作續集，以穩固世界觀和說故事的風格，期望進一步製作長片，繼續在製作路上昂首闊步。

李嘉賢（右）難忘前年參加日本新千歲空港國際動畫節。 受訪者提供

動畫由團隊親製 未有使用人工智能

動畫由團隊親手完成，未有使用人工智能（AI）。導演李嘉賢（Eric）指，希望作品能夠呈現生活痕跡，讓觀眾共鳴，AI未能製作出相關質感。

細節有質感 與觀眾共鳴

近年AI發展日新月異，Eric認同科技可以提升製作效率，但不能取代人手創作的「生活感」。他以《鳶緣如風》為例，故事想讓觀眾共鳴，必須透過自身觀察去創作，如屋邨某些角落有水漬、大廈牆身有紙皮石剝落等，呈現生活的痕跡和細節，讓觀眾代入，「AI無法做到這種有共鳴的畫面。」

他又言，隨着AI急速發展，現代人不時帶着疑惑觀賞影片，產生信任問題，減低對創作和畫面的尊重，「大家會思考所見所聞是否AI的出品。」他認為，創作是想和觀眾有聯繫，例如有觀眾看完《鳶》片，會問團隊是否曾到華富邨取材，「透過影像建立關係，未必能用AI做到。」

影片呈現公屋獨有的裝修格局，亦有竹棚、遊戲機舖及小販檔等日常景象。 受訪者提供

邀王和平為主題曲填詞 粵語配音加強本土特色

團隊邀請著名作家兼詩人王和平為動畫主題曲填詞，同時採用粵配聲演，多方面呈現和加強本土特色。

「給我一扇窗口，望左望右，誰沒勇氣，先至會回頭……」動畫主題曲《飛光手》由著名作家兼詩人王和平填詞，導演李嘉賢（Eric）指，得到長期合作的音樂夥伴牽線，在機緣下促成合作。他指，各人看着同一個故事大綱，在各自的範疇努力，拼湊出完整作品的感覺非常珍貴。動畫師李嘉慧（Anna）又說，作曲人居於澳洲，王和平在台灣生活，而他倆則在香港埋首工作，「大家只在通訊軟件溝通，化學作用很有趣。」

二人續說，過去的創作以默劇為主，但今次創作希望受眾更廣，「口述故事更淺白易明。」Eric說，製作請來專業配音員配音，讓角色活靈活現，加上以廣東話述說移民故事，帶出連結的主題，意義更重大，「帶着動畫參展，廣東話在整個外國劇場迴盪，十分感動。」

記者：仇凱瑭