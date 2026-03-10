涉三度非禮及恐嚇女子 律師林洋鋐被控4罪 暫定明年3月中開審

57歲律師林洋鋐涉去年7月於佐敦某單位三度非禮一名女子，又對她作恐嚇，林被控非禮等4罪。案件今（10日）於區域法院提訊，法官高勁修排期案件於明年3月15日開審，預計需時5日，明年2月22日作審前覆核，期間林洋鎔續獲准保釋。

辯方今反對《刑事訴訟程序》第79B條「藉電視直播聯繫提供證據」，並申請押後案件。控方反對押後，指事主非本地人，亦屬「易受傷害證人」，她至今留港僅因為本案，控方希望能盡早排期審訊。法官關注辯方反對第79B條，理應有答辯方向，辯方回應被告仍未確認答辯方向。法官終排期案件於2027年2月22日作審前覆核，暫定同年3月15日起進行5日審訊。

被告林洋鋐，報稱律師，他被控3項猥褻侵犯罪，指他分別於2025年7月2日、7月5日，及7月8日，在香港九龍油麻地覺士道1號德成台某單位內猥褻侵犯另一人，即X。他另被控1項刑事恐嚇罪，指他於2025年7月9日，於上述地點威脅X會使其人身遭受損害，意圖使她受驚。

案件編號：DCCC 1625/2025

