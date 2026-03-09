油價飆升︱車主叫苦連天 考慮北上入油、轉電動車徹底放棄燃油車

受伊朗局勢持續緊張影響，國際油價急升，創2022年7月以來新高，連帶香港燃油牌價亦上升，特級無鉛汽油價格高見每公升32.39元，柴油更升穿30元大關。《星島頭條》記者今日（9日）到灣仔油站附近訪問駕駛者對油價飆升的看法，有車主表示為減輕負擔，被逼削減日常開支，甚至考慮北上加油或轉用電動車。

車主緊縮開支 考慮北上入油

蔡先生一直有記錄油價的習慣，他留意到近期清新油價急劇攀升，從上周的每升29港元，升至今日的30.59港元，短短數日已上漲1.59港元，升幅約5.5%。面對油價持續高企，他預計本周油價仍將繼續上揚。他又指，由於身體不方便，自己日常出行暫時無法擺脫汽車代步，油價已成為他每月固定且無法迴避的開支。

眼見入油成本不斷增加，他開始考慮北上入油，希望透過跨境入油紓緩經濟壓力。蔡先生指，油價飆升直接影響其生活質素，為應對日益沉重的油費開支，他被逼在其他生活範疇上緊縮開支，無奈指希望油價能夠早日回落，減輕基層市民生活壓力。

相關新聞：油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡減油稅、派油券紓困

公司車司機憂間接影響生計

駕駛「公司車」的關先生則表示，雖然現時入油無需自掏腰包，費用由僱主承擔，但由於他每天需行駛100多公里，用油量龐大，憂慮僱主長遠可能因成本壓力而削減他的工作時數或調整待遇，間接影響其生計及工作穩定性。他認為，面對當前油價飆升的情況，政府應在稅收政策及油券資助方面推出更多優惠措施，協助他們應對通脹帶來的經濟負擔。

盼政府派油券緩解壓力

私家車車主王先生指出，油價持續上升已直接推高其生活成本，對日常開支造成明顯壓力。面對此情況，他正認真考慮轉用電動車代步，減少甚至放棄駕駛燃油車，以降低出行開支。他期望政府能推出更多優惠政策，盡快穩定並降低油價，讓市場回復正常水平。

駕駛小型貨車的王先生表示，以往不會特別計算油價支出在整體成本中的佔比，但近日留意到油價急速飆升，對比上個月與本月的油費開支，增幅已達10至20%。目前油費佔其整體營運成本約10至15%，負擔明顯加重。他坦言，暫時不會考慮北上加油，只寄望油價能夠盡快回落，以減輕經營壓力。

記者：張琦

攝影：陳浩元