油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡減油稅、派油券紓困

油價︱伊朗局勢持續不穩，國際油價今日（9日）早盤急升，紐約原油期貨一度飆逾20%，創2022年7月以來新高。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培在電台節目表示，今早特級無鉛汽油價格已高達每公升32.39元，而柴油亦升穿30元，坦言「其實油公司仲賣緊（早前入貨）平嘅油，但近排已經每日加價少少」。

油價︱李耀培料本周中後期本地油價即時急升

李耀培相信油公司早前存貨已「去得七七八八」，預計本周中後期，新一批從新加坡到港的汽油會貴很多，包括國際油價及航運成本，會即時反映在本地油價。他建議政府推出暫時性紓緩措施，例如減少無鉛汽油抽稅、向公共運輸公司給予油券，「俾佢哋頂一頂先」，否則或令非法油站更加猖獗。

指油公司「加得快、減得慢」

他又指，香港油價世界第一貴，「加得快、減得慢」，而今次中東戰爭導致油價急升，影響全世界，香港也不例外，但即使稍後戰爭完結復常，按照往績，相信油公司減價速度和幅度，會遠比加價慢。對於汽油成本高，他表示理解，但認為問題在於油價結構，包括稅項、土地和人工成本，直言「香港揸車人士無得揀」只能捱貴油。

油價急升帶動天然氣價格 余遠騁：電費或加價

世界綠色組織行政總裁余遠騁在電台節目表示，中東等地持續衝突，令油價升幅帶動天然氣價格，而部分能源設施遭破壞，生產或須停止，導致全球供應短缺。

余遠騁指，香港部分天然氣來自中東卡塔爾，佔整體能源組合約12%，主要涉及港燈能源供應，料香港電費或受影響，而實際價格影響多少，則須視乎戰事維持時間及影響範圍。

世界綠色組織行政總裁余遠騁。資料圖片