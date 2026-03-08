沙嶺園區「意向多標書少」 孫東：河套園區情況不同 對招標前景審慎樂觀

新一份《財政預算案》提出建設「國際數據港」，其中沙嶺數據園區的招標結果早前出爐，最終由唯一入標的香港潤江智算科技有限公司中標。創新科技及工業局局長孫東認為，沙嶺數據園與河套園區性質完全不同，河套香港園區具備自身優勢，他對該區的招標發展持審慎樂觀態度。

對於沙嶺數據園區招標反應未如預期熱烈，「意向多而標書少」，孫東今日（8日）在電台節目中解釋，沙嶺情況較為特殊，最初僅有約兩公頃的熟地可供發展。為應對創科用地需求，政府決定將招標範圍擴大至周邊部分山地及斜坡，使總面積增至超過11公頃，當中約9公頃為山坡地，需進行大量開山整地工程，造價成本非常高，因此最終仍有一間企業入標，已感高興。

已收到27份發展商提交意向書

談及河套香港園區，財政預算案提出向園區注資100億元。孫東表示，園區第一期至今已收到27份發展商提交的意向書，涵蓋本地、內地及具海外元素等不同類型。他強調，河套園區與沙嶺情況截然不同，前者地勢較為平坦，屬較易開發的熟地，加上屬國家重點發展項目，政策與區位優勢明顯，故對其招標前景持審慎樂觀態度。

孫東進一步指出，目前本港創科生態圈正持續完善，上、中、下游產業發展漸見協同。上游科研基礎良好，中游轉化能力仍需加強，政府正集中資源推動下游發展，積極將上游科研成果轉化為實質經濟成果。他強調，香港亦應善用金融優勢，吸引更多科技企業落戶，最終必須實現經濟增長，否則上游科研將難以持續發展。

