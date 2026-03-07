Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙嶺數據園｜用地由中資企業中標 孫東：成立專班全方位支援 促企業按時兌現承諾

社會
更新時間：12:56 2026-03-07 HKT
發佈時間：12:56 2026-03-07 HKT

政府日前公布沙嶺數據園區逾11萬平方米用地招標結果，內地潤澤智算科技集團轄下的香港潤江智算科技有限公司，以5.81億元中標，批租期50年。創新科技及工業局局長孫東今（7日）在電視節目表示，政府將成立專班，全程緊貼項目發展，並非為監察，而是提供全方位支援，確保企業能按時兌現發展承諾。他亦稱，地塊開發成本極高，地價僅佔整體投資的小部分，形容項目對中標企業的財力與技術構成「雙重挑戰」。

企業願共建、包營運、保效益 標準極高

孫東指出，有一家公司願意前來協助開拓相關項目，不僅要共同建設該地方，還要負責後續的經營管理，並確保能夠產生經濟效益，這樣的標準可謂非常高。同時，財政預算案宣布再注資100億元推動河套發展。孫東解釋，當中七成資金將用於公私營合作，以加快餘下地塊發展。當局早前就河套第一期其中10幅地塊徵集市場意向，大部分意見關注地塊發展要求及周邊基建配套。

河套與新田形成上中下游協調發展新格局

孫東提到，河套大部分地塊被用作人才公寓，當局正考慮加推相關地塊。每棟樓的建造成本相對較低，且未來市場前景看好，因為許多公司進駐後，都對人才公寓有一定需求。

對於新田科技城的角色，孫東形容為河套的「自然延伸」，兩者將形成上中下游協調發展新格局，亦形容兩個區域「互相銜接」。他構想，企業可先在河套專注上中游的研發及中試轉化，待產品成熟、想量產時，新田科技公司會主動配合，包括提供土地等資源，令企業更好發展。

他補充，預算案撥出的100億元將作為新田科技城專屬公司的起動資金，支持未來5年的營運，並期望能發揮催化作用，吸引市場資本。

香港制定首份五年規劃 人工智能列重中之重

香港將制定首份五年規劃以對接國家「十五五」規劃，計劃未來數月推出。孫東強調，時間表緊張，但當局的目標已非常清晰，其中人工智能發展將是重中之重。香港需加速建設成為國際創新科技中心，並助力國家實現高水平科技自立自強，發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」作用。他表示，香港會參照國家編制第一個五年規劃的做法，在五年規劃中列出具體的重大項目，展示特區政府與全社會共同努力下，五年後能夠交付的成果。

預算案增撥1億元，支持政府內部的AI效能提升組引入業界領先技術。孫東透露，當局將推出旗艦項目，並已邀請中國頂尖公司洽談合作。此外，政府計劃推出「AI工具箱」，提供多種智能手段，一些政務環節亦需要新技術、新人才、新思維等進行改造、改進。

被問及有關措施預計為政府節省多少開支時，孫東回應指，當前的重點是為市民提供更優質服務，並確保政府能追上數字化、智能化的發展步伐，這些價值「用錢買不到的」。他亦提及預算案預留5000萬元用於全民AI培訓。他形容這只是第一步，目標是增強市民對人工智能的認知和素養。

