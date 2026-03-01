預算案2026｜發展局：北都專屬法例3月下旬諮詢立會 聚焦規劃建設階段「拆牆鬆綁」

新一份財政預算案提出，將向立法會申請注資100億元，作為「洪水橋產業園有限公司」的起始資金，以支持公司初期營運及發展需要，目標於今年年中正式投入運作。當局又預告，有關北部都會區的專屬法例將於3月下旬提交立法會發展事務委員會討論，條例內容將聚焦在規劃與建設階段的「拆牆鬆綁」，以提升發展效率。

發展局局長甯漢豪今早（3月1日）於電台節目中指出，預算案建議向三個與北部都會區相關的機構，包括河套香港園區、新田科技城及洪水橋新發展區的公司，各注資100億元作為啟動資金。連同政府已平整的土地，未來這些園區公司將可更有效吸引企業落戶，並自行籌劃融資等工作。

擬申請容許土地作多元化用途

她透露，北都專屬法例將於3月下旬提交立法會，於發展事務委員會上諮詢議員，內容重點是針對規劃及建設階段，拆牆鬆綁，簡化流程，以加快發展步伐。其中洪水橋產業園公司即將成立董事會，並計劃短期內向城規會提出申請，容許土地作更多元化用途，包括餐飲、展銷及研發等，以吸引不同類型的企業進駐。

甯漢豪補充，政府會協調三家園區公司的發展定位，避免功能重疊。例如河套香港園區將聚焦前沿科技，新田科技城主力發展中試產業，洪水橋則推動多元製造、建造及物流等產業。她強調，發展方向須留有彈性，以靈活滿足市場變化及企業實際需要。

