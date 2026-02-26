預算案2026｜推全民AI培訓 孫東稱「僅僅是開始」 新田科技城注資100億推公私合作

新一份《財政預算案》昨日( 25日 )出爐。創新科技及工業局局長孫東今日（26日）舉行記者會，闡述預算案中其政策範疇的相關措施。預算案提出全民AI培訓，將邀請不同公營機構聯同科技企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程、講座及比賽，為此撥款5000萬元。孫東形容「這僅僅是開始」，強調AI的來臨標誌著一個新時代的開始，政府已通過過去幾年的努力，在算力基礎、人才儲備、科研開發、國際數據庫建設及企業集聚等方面打下堅實基礎；現階段的重點是推動全民教育，讓廣大市民能夠抓住AI帶來的機遇。

人工智能研發院將聚焦於四大範疇

孫東表示，當局參考了過去兩年數字政策辦公室為長者提供數碼科技培訓的經驗，未來將聯同科技園區、公營機構及本地優秀企業和人才，透過開辦課程、講座甚至競賽等形式，對香港的年輕學生以至全社會進行全面的AI普及教育。政府期望這能引發市民對AI的自發關注、學習和提升，以應對AI發展帶來的機遇與挑戰。

對於政府正積極籌備成立人工智能研發院，並計劃於下半年正式推出，相關工作已進入最後階段。孫東表示，研發院的董事會成員名單即將確定，將聚焦於四大範疇，包括推動科研發展、以AI賦能各行各業、就AI治理及相關制度向政府提供建議，以及加強國際合作與人才培養。

問及大型語言模型的發展，孫東指出，過去一年國家在相關領域的發展表現出色。目前全球已清晰形成由中美兩大體系主導，能夠真正產出大型語言基礎模型的格局。值得慶幸的是，香港在這次發展浪潮中並未缺席，更發掘到不俗的發展機遇。他提到，香港去年12月初正式推出的「港話通」大型語言基礎模型，在短短兩個多月內已吸引70萬名用戶，他更即場邀請在場記者試用，建議他們可就今年的財政預算案內容，向「港話通」提問，以驗證其功能是否符合期望。

新田科技城注資100億起始資金 蔡傑銘：推動公私合作

至於洪水橋產業園及新田科技城，政府擬分別注資100億元作園區或專屬公司的起始資金。創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘解釋，資金旨在為市場提供信心，顯示政府在發展河套以及新田科技城的決心，透過推動公私營合作，加速園區建設及完善創科生態圈。

他指到，資金中大部分將用於支持公私營合作項目，例如由政府或園區公司透過注資成立子公司，與私營機構共同發展。具體模式仍在探討中，稍後向立法會申請撥款時會詳細說明。除推動公私營合作外，蔡傑銘表示，該筆資金亦會撥出小部分，用作支援初創企業的培育計劃，以及作為園區公司初期的營運資金，確保園區生態蓬勃發展。

蔡傑銘又指，新田科技城是河套區的天然延伸，許多在河套園區的企業需要更大土地時，新田是更合適的選擇。由於新田科技城起步較晚，部分資金或會參考河套初期模式，由政府先行興建少量設施，但絕大部分資金將同樣以公私營合作為主，透過不同合營方式，加速發展並迎合市場需要。

記者：黃子龍

攝影：劉駿軒

