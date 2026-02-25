Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜推全民AI培訓 撥款5000萬推AI學習課程 再培訓局升格為「技能提升局」

社會
更新時間：11:53 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:53 2026-02-25 HKT

新一份《財政預算案》今（25日）公布。政府正提速推動AI產業化，並促進AI與各產業的深度融合，同時亦鼓勵AI廣泛應用，達致全民使用、全民善用。

財政司司長陳茂波表示，將會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，創造有利條件，並邀請專家、學者、企業及園區公司等參與，初期將聚焦生命健康及具身智能。

香港人工智能研發院下半年投入運作

政府正積極對接國家「人工智能+」行動，以應用場景驅動「AI產業化、產業AI化」。香港人工智能研發院將於下半年投入運作，支持AI項目研發及成果轉化，並會就AI發展的治理框架及規管制度等提供意見。另外，金管局與數碼港剛開展第二期沙盒測試，重點探索 「以AI對抗AI」，推動銀行業更安全及負責任地應用AI。

基礎研發層面，InnoHK創新香港研發平台（InnoHK）目前已累計資助16間聚焦AI與機械人的實驗室，當中的科研焦點包括以AI驅動的機械人技術，可以廣泛應用於醫療、物流、智能製造、建造等行業。

政府推出的30億元「人工智能資助計劃」，已批出近30個涉及大語言模型、新材料、生物醫學等領域的科研項目，強化本地AI的研究及應用。

僱員再培訓局升格為「技能提升局」

政府亦將邀請不同公營機構聯同科技企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程、講座及比賽等，為此撥款5,000萬元。

自2025／26起的3個學年，資助大學將新增共27個與STEAM相關的學士學位課程，包括AI、創意產業、數據科學等。自資專上院校方面，由2027／28學年起，AI相關課程將優先列入「指定專業／界別課程資助計劃」。職業訓練局高級文憑課程的必修資訊科技單元亦會涵蓋AI的應用。

此外，僱員再培訓局將升格為「技能提升局」，並會提供包括AI應用的各類「技能為本」培訓，提升本地勞動人口的競爭力。「優質教育基金」已預留20億元推進中小學數字教育，以開展校本AI教育項目，並資助學生參加相關活動。另外，政府亦為教師提供AI培訓。

政府多部門積極利用AI提升服務水平

《預算案》提到，多個部門正積極利用AI及相關科技，推動數智化，以提升公共服務水平，運輸署將研究建立結合大數據分析和AI的交通管理平台；勞工處會運用AI優化就業配對；渠務署將提升智慧水浸預測及預警系統，加快緊急應變速度；土木工程拓展署年內將全面整合本港降雨數據、山泥傾瀉記錄及人造斜坡資料，實時進行動態風險評估，以優化預警機制。

政府已成立AI效能提升組，統籌和推動部門應用AI，重組工作流程及提升效率。政府會撥款1億元，引入業界的領先技術，加速政府數智化轉型。公務員學院會聯同數字政策辦公室為公務員提供以AI為主題的培訓，讓公務員更好掌握相關知識。

↓預算案專頁↓

↓預算案專頁↓

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
突發
2小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
財政預算案2026．直播︱成立「稅務政策諮詢委員會」檢討稅制 更好支持經濟發展
政情
58分鐘前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
4小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
19小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
18小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
21小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
18小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
23小時前