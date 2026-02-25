財政預算案2026｜推全民AI培訓 撥款5000萬推AI學習課程 再培訓局升格為「技能提升局」

新一份《財政預算案》今（25日）公布。政府正提速推動AI產業化，並促進AI與各產業的深度融合，同時亦鼓勵AI廣泛應用，達致全民使用、全民善用。

財政司司長陳茂波表示，將會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，創造有利條件，並邀請專家、學者、企業及園區公司等參與，初期將聚焦生命健康及具身智能。

香港人工智能研發院下半年投入運作

政府正積極對接國家「人工智能+」行動，以應用場景驅動「AI產業化、產業AI化」。香港人工智能研發院將於下半年投入運作，支持AI項目研發及成果轉化，並會就AI發展的治理框架及規管制度等提供意見。另外，金管局與數碼港剛開展第二期沙盒測試，重點探索 「以AI對抗AI」，推動銀行業更安全及負責任地應用AI。

基礎研發層面，InnoHK創新香港研發平台（InnoHK）目前已累計資助16間聚焦AI與機械人的實驗室，當中的科研焦點包括以AI驅動的機械人技術，可以廣泛應用於醫療、物流、智能製造、建造等行業。

政府推出的30億元「人工智能資助計劃」，已批出近30個涉及大語言模型、新材料、生物醫學等領域的科研項目，強化本地AI的研究及應用。

僱員再培訓局升格為「技能提升局」

政府亦將邀請不同公營機構聯同科技企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程、講座及比賽等，為此撥款5,000萬元。

自2025／26起的3個學年，資助大學將新增共27個與STEAM相關的學士學位課程，包括AI、創意產業、數據科學等。自資專上院校方面，由2027／28學年起，AI相關課程將優先列入「指定專業／界別課程資助計劃」。職業訓練局高級文憑課程的必修資訊科技單元亦會涵蓋AI的應用。

此外，僱員再培訓局將升格為「技能提升局」，並會提供包括AI應用的各類「技能為本」培訓，提升本地勞動人口的競爭力。「優質教育基金」已預留20億元推進中小學數字教育，以開展校本AI教育項目，並資助學生參加相關活動。另外，政府亦為教師提供AI培訓。

政府多部門積極利用AI提升服務水平

《預算案》提到，多個部門正積極利用AI及相關科技，推動數智化，以提升公共服務水平，運輸署將研究建立結合大數據分析和AI的交通管理平台；勞工處會運用AI優化就業配對；渠務署將提升智慧水浸預測及預警系統，加快緊急應變速度；土木工程拓展署年內將全面整合本港降雨數據、山泥傾瀉記錄及人造斜坡資料，實時進行動態風險評估，以優化預警機制。

政府已成立AI效能提升組，統籌和推動部門應用AI，重組工作流程及提升效率。政府會撥款1億元，引入業界的領先技術，加速政府數智化轉型。公務員學院會聯同數字政策辦公室為公務員提供以AI為主題的培訓，讓公務員更好掌握相關知識。