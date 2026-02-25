預算案｜注資100億予河套香港園區 設專屬公司推動開發新田科技城 申起始資金100億元

【財政預算案2026/北都】《財政預算案》今（25日）出爐，財政司司長陳茂波表示，北都是香港未來發展的新引擎，將為香港注入新經濟動力，助力香港「南金融、北創科」的新產業佈局。政府正提速推進北都發展，包括採用「片區」模式批地和加快引入企業及產業；成立兩間專屬公司，分別聚焦新田科技城及洪水橋產業園；預計在年中提交北都專屬法例的條例草案。

河套香港園區｜正與內地研究制訂科研數據、生物樣本「過河」具體方案

創科發展方面，《預算案》指河套香港園區第一期首批落成的兩座大樓已有超過60間企業落戶，出租率約八成。第二期規劃亦已完成，兩期將合共提供二百萬平方米的樓面，政府向立法會申請注資100億元予園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊；提供重要基礎設施；進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。

此外，政府正爭取在深港兩個園區實現人員、物資、資金及數據的便捷流動，並與內地研究制訂科研數據及生物樣本「過河」的具體實施方案，例如以「白名單」、「綠色通道」等機制簡化進出手續和審批程序。

相關新聞：財政預算案前瞻︱《星島》消息：政府擬預留約2億元成立「北都城鄉共融基金」 推鄉郊文化旅遊

今年成立專屬公司推動新田科技城 同申100億起始資金

至於新田科技城，政府指新田科技城是河套的延伸，與河套香港園區形成上中下游協同發展，構建完整的產業生態圈。河套聚焦上中游的研發、轉化、中試等，而新田科技城較大規模的土地則為研發成果轉化提供原型、中試和量產空間。政府今年將成立專屬公司推動開發，並向立法會申請注資100億元起始資金，同時帶動市場資源提速發展。