涉尖沙咀警署內非禮女子 41歲男警被控猥褻侵犯罪4.17再訊
更新時間：15:31 2026-03-06 HKT
男警涉嫌去年12月在尖沙咀警署內非禮一名女子，被控猥褻侵犯罪。案件今早於九龍城裁判法院首次提堂，辯方申請將案件押後至4月17日再訊，待被告尋找私人律師，獲裁判官曾宗堯批准，被告獲准以5千元保釋，期間不得接觸證人。
41歲被告伍嘉威，報稱警員，被控一項猥褻侵犯罪，指他於2025年12月20日在香港九龍彌敦道213號尖沙咀警署227A室內猥褻侵犯另一人，即X。
案件編號：KCCC680/2026
法庭記者：黃巧兒
