男警遭被捕人襲擊致永久喪失1.5%收入能力 法庭頒令被捕人賠償近50萬元

社會
更新時間：18:44 2026-03-05 HKT
發佈時間：18:44 2026-03-05 HKT

男警於2016年8月協助同袍錄取被拘捕人士的指紋時，被捕人情緒激動並多次擊打男警手臂，終導致該男警左前臂受傷，其後被評定永久喪失1.5%收入能力。男警事後獲政府批出430日全薪病假，以及因永久喪失收入能力的賠償，涉及費用近50萬元。律政司早前入稟區域法院，向導致男警受傷的被捕人追討上述僱員賠償支出，聆案官紀順治今頒令被告須支付政府近50萬元費用，以及5.5萬元訟費。

原告為律政司，被告為LEUNG HUNG YAT。判詞指在2016年8月22日，被告被拘捕並帶往黃大仙警署。翌日當其他警員正為被告錄取指紋時，警員陳家樂（音譯）正協助並見證程序，期間被告抱怨等候時間，開始情緒激動。被告3次打陳的左前臂，陳嘗試以左手擋住，事件最終導致陳的左前臂、手腕及中指受傷。被告其後因此事被裁定襲警罪成。

根據2018年1月29日的評估顯示，警員陳家樂（音譯）被評估為遭受永久喪失1.5%收入能力。政府支付陳430日全薪病假及賠償其收入能力損失，合共497,190.42元，而根據僱員賠償條例，原告向被告追討上述費用。

判詞續指，原告顯而易見地有權向被告索賠，因原告在上述事件中並無過失，唯一的責任為按例向受傷警員作僱員賠償。聆案官認為庭上傳召的證人可信可靠，證供均有文件佐證。最終聆案官裁定原告有權獲賠，並下令被告支付497,190.42元費用、由裁決日起計的利息，以及5.5萬元訟費。

案件編號：DCCJ2804/2022
法庭記者：雷璟怡

