驚蟄｜鵝頸橋「打小人」現人潮 內地客初體驗讚有趣 排句鐘求轉運：出年仲想嚟 !

今日（5日）驚蟄，銅鑼灣鵝頸橋底迎來一年一度的「打小人」高峰，《星島頭條》記者到場觀察，現場人頭攢動、香火繚繞，熱門攤檔目測有數十人排隊，有警察在場維持秩序。今年有許多內地旅客特意跨境而來，希望借「打小人」消災解難，有旅客認為現場熱鬧，相關體驗十分有趣。

遊客初體驗「打小人」：精神上消除負面想法

從深圳特意來港的蕭小姐與朋友早上過關，首次體驗「打小人」。她說朋友非常相信這項習俗，於是相約一起來，「在橋底做這個活動很有趣，內地根本看不到這樣的場景」。她形容現場很熱鬧，「帶着濃厚的煙火氣」，今日排隊約一小時。她坦言有時覺得自己倒霉，懷疑是否有人帶來霉氣，「這個活動能在精神上幫我消除負面想法，希望之後一切順利」，又指明年會考慮再來。

內地客「打小人」盼討好意頭除煩惱

同樣來自深圳的李小姐與同事一早到場，她說身邊朋友近年諸事不順，因此決定趁驚蟄來香港「打小人」，討個好意頭，「希望今年順風順水、工作順利」。她笑言去年已想來，但沒有時間，「今年終於有空，便和同事一起過來玩玩、看看，感受一下氣氛。」她們排隊約半小時，認為人流比想像中少。她指內地雖有求籤，但沒有專門的「打小人」文化，若明年有機會，驚蟄會再來港。

來自珠海的張先生則是第2次來港「打小人」，他說去年首次體驗後覺得很有效，因此今年再度前來，「希望討個好意頭，把身邊的煩惱都除掉」。他表示，在網上看到相關介紹，覺得很有趣又有意義，「內地沒有這個活動，認為很特別」。他預計排隊需時一小時，指50元一次的價格不算昂貴，並計劃打完後順便在港遊玩。

港人數十年「打小人」成心理慣性：打走防不勝防外來小人

家住南區的市民郭女士已連續數十年在驚蟄前後來打小人，「可能心理上形成慣性了，每年差不多這個時候都會來」。她強調並非針對任何人，而是「打走防不勝防的外來小人，希望身體健康，樣樣順利」。她指今日排隊約一小時，覺得人流比往年少。

記者：蔡思宇

攝影：葉偉豪