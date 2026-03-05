伊朗局勢︱阿聯酋開通空中走廊 民航機師：航程增但能迅速脫離衡突空域

受中東局勢影響，一度受阻的往返杜拜航班恢復有限度服務，首班返港客機昨晚（4日）順利抵達香港。有民航機師指出，飛越戰事空域時，GPS干擾與虛假信號情況日漸普遍，加重飛行人員的工作負擔；並預期戰事將推高油價，機票價格未來或面臨上升壓力。

土耳其及阿富汗航線極度繁忙

香港專業飛行員協會主席張敬龍今早（5日）於電台節目表示，伊朗局勢對航空交通構成重大影響，多國空域關閉，尤其是中東主要航道幾乎全面封鎖，受影響國家包括伊朗、伊拉克、卡塔爾、巴林、科威特及敘利亞。目前前往歐洲或亞洲的航班大多需繞經土耳其甚至阿塞拜疆，再飛越阿富汗，所有航班被逼集中在這兩條航線，空中交通極度繁忙。然而，阿富汗空域欠缺航空管制服務，無法通報航機位置，飛行員需按指定速度與時間抵達特定航點，增加工作負荷，但相關航道整體仍然安全。

衝突區域GPS干擾和虛假信號日益嚴重

張敬龍指出，飛行人員途經衝突地區，包括俄烏戰區、伊朗及美國軍事設施附近時，越來越常遇到GPS干擾及虛假信號問題，令飛行工作難度增加。最大的風險在於，一旦後備導航系統失效，飛機可能誤闖受影響空域，甚至面臨被導彈擊中的風險。他以昨晚阿聯酋航空EK380航班為例，能夠順利抵港是因為阿聯酋政府開放安全空中走廊，航班起飛後隨即向南飛行，前往歐洲的航班經沙特阿拉伯，往亞洲的航班則飛越阿曼，整體航程雖增加約半小時至一小時，但能迅速脫離相關國家空域，繼續前往目的地。

張敬龍補充，目前部分阿聯酋航班可經特定航線如沙特阿拉伯或阿曼進出，但航班數量受限制，仍需警惕虛假信號及衛星導航受干擾的風險，亦可能受部分國家軍事行動影響。本港多間航空公司已取消往返中東的航班直至3月中，現時最大挑戰在於戰事前景未明，持續時間亦難以預測，預計未來油價將受運輸影響而上漲，航空公司或調高燃油附加費，今年暑假機票價格將面臨上升壓力，短中期而言，機位供應亦相當緊張。

戰爭在旅保中屬「除外責任」

保險界立法會議員陳沛良於同一節目指出，戰爭在旅遊保險保單中屬於「一般除外責任」條款，即因戰爭直接或間接導致的損失，均不在保障範圍內，包括因戰事導致行程延誤或於當地酒店住宿等衍生開支。

不過他補充，某些情況下，如旅客因航班取消而滯留外地，其間於酒店用膳後發生食物中毒或急性腸胃炎，須於當地就醫所產生的合理醫療費用，由於與戰爭無直接因果關係，仍屬保單保障範圍之內，可獲賠償。

陳沛良強調，戰爭風險在多數保單中均列為除外責任，主因是相關風險過高，非一般商業保險公司所能承保，但人壽保險除外，因為人壽保障以受保人的生死為承保基礎，獨立處理。

