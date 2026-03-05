Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱阿聯酋開通空中走廊 民航機師：航程增但能迅速脫離衡突空域

社會
更新時間：10:14 2026-03-05 HKT
發佈時間：10:14 2026-03-05 HKT

受中東局勢影響，一度受阻的往返杜拜航班恢復有限度服務，首班返港客機昨晚（4日）順利抵達香港。有民航機師指出，飛越戰事空域時，GPS干擾與虛假信號情況日漸普遍，加重飛行人員的工作負擔；並預期戰事將推高油價，機票價格未來或面臨上升壓力。

土耳其及阿富汗航線極度繁忙

香港專業飛行員協會主席張敬龍今早（5日）於電台節目表示，伊朗局勢對航空交通構成重大影響，多國空域關閉，尤其是中東主要航道幾乎全面封鎖，受影響國家包括伊朗、伊拉克、卡塔爾、巴林、科威特及敘利亞。目前前往歐洲或亞洲的航班大多需繞經土耳其甚至阿塞拜疆，再飛越阿富汗，所有航班被逼集中在這兩條航線，空中交通極度繁忙。然而，阿富汗空域欠缺航空管制服務，無法通報航機位置，飛行員需按指定速度與時間抵達特定航點，增加工作負荷，但相關航道整體仍然安全。

衝突區域GPS干擾和虛假信號日益嚴重

張敬龍指出，飛行人員途經衝突地區，包括俄烏戰區、伊朗及美國軍事設施附近時，越來越常遇到GPS干擾及虛假信號問題，令飛行工作難度增加。最大的風險在於，一旦後備導航系統失效，飛機可能誤闖受影響空域，甚至面臨被導彈擊中的風險。他以昨晚阿聯酋航空EK380航班為例，能夠順利抵港是因為阿聯酋政府開放安全空中走廊，航班起飛後隨即向南飛行，前往歐洲的航班經沙特阿拉伯，往亞洲的航班則飛越阿曼，整體航程雖增加約半小時至一小時，但能迅速脫離相關國家空域，繼續前往目的地。

張敬龍補充，目前部分阿聯酋航班可經特定航線如沙特阿拉伯或阿曼進出，但航班數量受限制，仍需警惕虛假信號及衛星導航受干擾的風險，亦可能受部分國家軍事行動影響。本港多間航空公司已取消往返中東的航班直至3月中，現時最大挑戰在於戰事前景未明，持續時間亦難以預測，預計未來油價將受運輸影響而上漲，航空公司或調高燃油附加費，今年暑假機票價格將面臨上升壓力，短中期而言，機位供應亦相當緊張。

戰爭在旅保中屬「除外責任」

保險界立法會議員陳沛良於同一節目指出，戰爭在旅遊保險保單中屬於「一般除外責任」條款，即因戰爭直接或間接導致的損失，均不在保障範圍內，包括因戰事導致行程延誤或於當地酒店住宿等衍生開支。

不過他補充，某些情況下，如旅客因航班取消而滯留外地，其間於酒店用膳後發生食物中毒或急性腸胃炎，須於當地就醫所產生的合理醫療費用，由於與戰爭無直接因果關係，仍屬保單保障範圍之內，可獲賠償。

陳沛良強調，戰爭風險在多數保單中均列為除外責任，主因是相關風險過高，非一般商業保險公司所能承保，但人壽保險除外，因為人壽保障以受保人的生死為承保基礎，獨立處理。

相關新聞：

伊朗局勢︱開戰後杜拜首班回港客機順利到埗 有家屬到場接機 : 好好彩搶到機票 !

伊朗局勢｜杜拜機場停運影響歐洲團 旅議會 : 已通知明日出發團友毋須往機場 暫未收旅行團求助

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:07
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
3小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
19小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
18小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新
即時國際
4小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
15小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
5小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
19小時前
啟德AIRSIDE「浪谷」低調結業！全港首個室內衝浪餐廳 網民嘆可惜：幾有噱頭
全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜
飲食
21小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
21小時前
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
影視圈
23小時前