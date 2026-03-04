伊朗局勢︱開戰後杜拜首班回港客機順利到埗 有家屬到場接機 : 好好彩搶到機票 !

受中東局勢影響，往返杜拜航班一度受阻。首班從杜拜返港的直航航班EK380，於今晚（4日）香港時間晚上9時50分順利抵達香港國際機場，航班由阿聯酋航空營運，航程歷時共逾7小時，為開戰以來首班從當地返港的客機，有家屬到場接機。

該航班原定晚上9時47分到達，最終於9時50分抵港。據了解，抵港乘客當中包括賽馬會日前帶領香港代表「昇瀧駒」出戰杜拜三級賽北風錦標的練馬師蘇偉賢及騎師田泰安等人員；另有馬評人黃楨淘、永安旅遊12名團友及1名領隊，以及1名隨港隊女足出發的球迷。

於晚上約10時半，騎師田泰安與太太Xaviere與其女兒Isabelle 已領取行李，到達大堂。晚上10時42分，練馬師蘇偉賢已取行李。

香港足總於社交平台發文指，中國香港女子代表隊已安全抵達曼谷，並將於3月7日啟程返港。

接機市民：今日航班好難搶 要好快

有前來接機的余先生表示，其太太的妹妹早前前往英國探親，途經杜拜並滯留了三天，「收到消息後28號，已經即刻book機票想早走，但已經趕唔切。（買機票困難嗎？）唔係難唔難嘅問題，係佢已經唔賣俾你。今日的航班好難搶，要好快，所以都好好彩，佢第一時間一開放可以預訂，就即搶。」

家屬余先生到場接機。

女足到達曼谷。