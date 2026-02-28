伊朗局勢｜杜拜機場停運影響歐洲團 旅議會 : 已通知明日出發團友毋須往機場 暫未收旅行團求助

中東地區局勢升溫，杜拜國際機場宣布暫停所有航班運作，直至另行通知。阿聯酋航空亦在官網公告，由於多個區域空域關閉，阿聯酋航空已暫時停止所有往返杜拜的航班。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬向《星島頭條》記者表示，杜拜國際機場是歐洲團轉機的主要機場，因應杜拜機場暫時停運，旅行社已即時通知所有明日出發往歐洲，並經杜拜機場轉機的旅行團團友，不用出發到機場，留在家中等候消息，今明出發及返港旅行團均受影響。

旅議會暫未收到旅行團求助

她形容「而家真係好亂，都唔知有幾多團受影響，仲要旅行社統計數字。」旅議會暫未收到旅行團求助。

楊淑芬。

本港不少歐洲團會經杜拜機場轉機。資料圖片

她表示，剛剛收到杜拜機場暫時停運的消息，已即時聯絡旅行社，著旅行社即時通知明日出發並經杜拜機場轉機的團友，不用出發到機場，旅行社有消息後，會再通知團友如何處理。

她稱旅行社仍在統計受影響團數及團友人數，估計應該無幾百咁多，「好彩過咗農曆年，如果唔係仲亂，但而家都有好多東歐團出發。」

