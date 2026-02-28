Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜杜拜機場停運影響歐洲團 旅議會 : 已通知明日出發團友毋須往機場 暫未收旅行團求助

社會
更新時間：21:14 2026-02-28 HKT
發佈時間：21:14 2026-02-28 HKT

中東地區局勢升溫，杜拜國際機場宣布暫停所有航班運作，直至另行通知。阿聯酋航空亦在官網公告，由於多個區域空域關閉，阿聯酋航空已暫時停止所有往返杜拜的航班。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬向《星島頭條》記者表示，杜拜國際機場是歐洲團轉機的主要機場，因應杜拜機場暫時停運，旅行社已即時通知所有明日出發往歐洲，並經杜拜機場轉機的旅行團團友，不用出發到機場，留在家中等候消息，今明出發及返港旅行團均受影響。

旅議會暫未收到旅行團求助

她形容「而家真係好亂，都唔知有幾多團受影響，仲要旅行社統計數字。」旅議會暫未收到旅行團求助。

楊淑芬。
楊淑芬。
本港不少歐洲團會經杜拜機場轉機。資料圖片
本港不少歐洲團會經杜拜機場轉機。資料圖片

她表示，剛剛收到杜拜機場暫時停運的消息，已即時聯絡旅行社，著旅行社即時通知明日出發並經杜拜機場轉機的團友，不用出發到機場，旅行社有消息後，會再通知團友如何處理。

她稱旅行社仍在統計受影響團數及團友人數，估計應該無幾百咁多，「好彩過咗農曆年，如果唔係仲亂，但而家都有好多東歐團出發。」

相關新聞:

伊朗局勢｜保安局更新伊朗及以色列紅色外遊警示 暫未接獲港人求助

伊朗局勢．航班資訊更新｜機管局：今明兩日9班航班受影響 包括3班離港航班取消

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲
01:15
伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 伊朗導彈襲美駐巴林海軍基地︱不斷更新
即時國際
1小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
16小時前
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
11小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗
周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗
影視圈
7小時前
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
影視圈
5小時前
伊朗局勢︱美國以色列「誘敵計劃」成真？ 拆解德黑蘭大爆炸背後軍事戰略與政治博弈
伊朗局勢︱美國以色列「誘敵計劃」成真？ 拆解德黑蘭大爆炸背後軍事戰略與政治博弈
即時國際
5小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
13小時前