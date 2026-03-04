Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅山半島74號屋涉僭建 屋宇署高級測量師稱屋內有6處違規僭建 擴建更伸出地界外

社會
更新時間：14:24 2026-03-04 HKT
發佈時間：14:24 2026-03-04 HKT

富商陳天賜及其妻袁慧明持股公司名下紅山半島74號洋房涉僭建等遭票控，案件今於東區法院續審。控方今傳召屋宇署高級屋宇測量師、以建築測量專家證人身份作供，指涉案獨立屋有6處違規僭建，除花園被填高至與主房樓層相同高度，花園加建玻璃屋外，部分地下擋土牆亦遭拆除，擴建更伸出地界外。

辯方質疑專家身份指報告內容偏頗

被告Future Ocean Limited被地政總署票控1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，及被屋宇署檢控6項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。被告公司沒有律師代表，袁慧明作為公司代表抗辯。

控方今傳召屋宇署法律事務組高級屋宇測量師馮樂恩作供，馮供稱於2008年理工大學測量系畢業，其後曾進修香港大學環境管理碩士課程，及於2013年入職屋宇署擔任屋宇測量師，並於2023年晉升為高級屋宇測量師。

馮稱至今在屋宇署有10多年工作經驗，主要涉及理解圖則和現場環境的關係，她曾在機構事務部小型工程小組工作，當時須處理數以百計的小型工程文件，當中包括反映工程性質、位置和大小的圖則，而她亦會處理相片記錄及到現場抽查，視察工程完成後的情況是否符合圖則；她亦曾在屋宇署拓展部和樓宇部工作。

袁慧明一度反對馮以專家證人身份作供，認為馮曾從事法規執行的工作，她作為專家證人作供會有偏頗，亦欠缺工程建築經驗和學歷。裁判官鄭潤聰考慮片刻後，批准馮以專家證人身份作供。

發現6處僭建包括拆擋土牆擴建伸出地界外

馮作供時，採納其專家報告內容，指考慮過74號屋的圖則、相關航拍照及視察報告，她發現74號屋有6處違規僭建，包括在入口和睡房樓層的平台擴建、花園被填高至與主人房樓層相同高度、花園加建了「玻璃屋」、拆除部分地下擋土牆及擴建至伸出地界外。

馮又稱，根據2006年2月的相片，當時被告仍未成為74號屋業主，相片中仍能看到入口樓層的平台部分，但後來在航拍照中看到工程棚網及後有蓋頂遮蓋該處平台；馮另透過觀察2020年的航拍照，亦認為其餘僭建部分均屬新近建造。

案明續審。

案件編號：案件編號：ESS7753、20893-20898/2024
法庭記者：王仁昌

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
4小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜當局周三晚為哈梅內伊舉行國葬 為期3天｜持續更新
即時國際
6分鐘前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
2026-03-03 17:05 HKT
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
2026-03-03 13:41 HKT
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
20小時前
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
黃金曾瀉4%失避險功能 背後涉兩大原因 「現金為王」策略再抬頭
黃金曾瀉4%失避險功能 背後涉兩大原因 「現金為王」策略再抬頭
投資理財
5小時前
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前