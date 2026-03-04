詹培忠隱瞞賣殼欺詐罪成判囚34個月 料最快10月27日放監 今獲批以500萬元保釋等候上訴
更新時間：13:36 2026-03-04 HKT
發佈時間：13:36 2026-03-04 HKT
發佈時間：13:36 2026-03-04 HKT
前立法會議員詹培忠及兒子詹劍崙涉在2013年亞洲資源集資計劃中，串謀內地商人等在配售可換股票據時，隱瞞秘密「賣殼」協議，詐騙聯交所、亞洲資源董事會和股東，涉及犯罪得益逾4,200萬元。詹氏父子2項串謀欺詐罪成，詹培忠被判監34個月，兒子詹劍崙入獄37個月，兩人另被判取消董事資格令3年。父子早前提出上訴，詹培忠今再到高等法院申請上訴期間保釋，高等法院法官楊家雄考慮所有陳詞及涉案文件後，認為詹培忠現時年事已高，行動不便，最早獲釋期亦為2026年10月27日，故批准詹培忠以500萬元現金在上訴期間保釋外出，
資深大律師黃佩琪今代表詹培忠提出上訴期間保釋申請，高等法官楊家雄指出詹培忠在2015年7月9日曾向高等法院申請上訴期間保釋外出，時任上訴庭法官潘敏琦經考慮後拒絕其保釋申請，而詹培忠其後修訂上訴理由書，事隔8個月再提出第2次保釋申請，而詹培忠最早獲釋期為2026年10月27日，上訴聆訊現時尚未排期，故有理由相信詹培忠在上訴有結果前可能已服刑完畢。
法官楊家雄考慮所有陳詞及涉案文件後，認為本案情況特別，而且詹培忠現時年事已高，行動不便，基於人道考慮下，若不批准保釋，將會對詹培忠不公；最終批准詹培忠以500萬元現金保釋外出，需交出旅遊證件，不得離開香港，需與妻子同住居住於報稱地址，每周到灣仔軍器廠街警署報到兩次，不得直接或間接接觸控方證人 ，並需出席法庭聆訊。
案件編號：CACC19/2025
法庭記者：劉曉曦
最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
2026-03-03 13:41 HKT
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
2026-03-03 13:29 HKT
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
2026-03-03 12:29 HKT