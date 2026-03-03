貨車觀塘撞斃孕婦釀一屍兩命 官斥司機「貪方便」轉彎不打燈 裁定危駕致他人死亡罪成月底判刑

觀塘去年1月發生奪命車禍，31歲懷胎約4個月的孕婦在行人過路處行走時，疑遭貨車司機撞飛，大量出血，2日後不治身亡。涉案貨車司機早前否認危險駕駛引致他人死亡罪受審，法官林偉權今早在區域法院裁決時指，被告以「貪方便」的方式駕駛，在轉彎前亦沒有打燈提醒行人，並非因一時不留神及專注力不足而釀成事故，終裁定他罪成，並押後案件至3月31日求情及判刑，期間被告續准保釋候懲，明言監禁是無可避免。

官指被告取巧轉彎以貪方便方式駕駛

林官裁決時指，辯方爭議案發時女事主陳健晴並非在行人過路處的範圍遭撞倒，且非連續地過路，令司機難以預測陳的行走路線。林官認為，陳正在過馬路，確實在過路處的範圍外，惟沒有偏離過路處很遠，另外司機理應留意路面情況，在陳行走時目睹對方，並避免撞倒陳。辯方另指，陳的醫療報告顯示體內有少量嗎啡成分，企圖暗示陳案發時受毒品影響，陳官則認為，急救時普遍會用嗎啡作治療，辯方的說法毫無根據。

林官續引述被告在錄影會面的供詞，案發時在快線駕駛貨車，其後「偷位」轉入駿業街，惟實際情況與被告所言有出入。閉路電視片段顯示，被告在海濱道的左一線行駛，其後車身很快便右轉入駿業街。林官直指，被告是職業司機，駕駛長貨車，並熟悉案發地的環境，故必然知道轉彎時應早轉，並向左「偷位」，惟被告為了方便自己，選擇在左一線繼續行駛，到駿業街路口時才轉彎，便能省卻「偷位」的步驟。林官形容被告「取巧地」轉彎，以「貪方便」的方式駕駛。

當日懷胎4月的事主過馬路遇被告駕駛貨車轉彎，走避不及遭撞倒，兩日後不治身亡。資料圖片

若被告有打燈提醒行人可避免車禍

林官另指，陳並非魯莽地過路，她在路上稍等並觀察路面情況後才安心過路，更在路上停步了1至2秒，判斷沒有車右轉才繼續過路，惟察覺到被告時，陳即時掉頭往回走但已來不及。林官直指，被告轉彎時沒有打燈，若被告有打燈，便能提醒行人。另外，被告儘管沒有超速，但車速仍屬過快，在轉彎時反而加速。林官認為，被告理應要思考合適的速度，沒有超速並不代表沒有危險。被告在錄影會面指，行車速度僅20公里/小時，惟實際上約40公里/小時。林官認為，被告肯定知道其車速過快，才向調查人員供稱較慢的車速。

林官提及，由陳踏出馬路至遭被告撞倒期間有6秒的時間能讓被告作出反應，辯方爭議被告因盲點導致見不到行人，沒有及早察覺陳在過路。林官則認為，假設被告傾側頭部，則能解決盲點問題，不同意被告是因一時不留神及專注力不足導致事故發生，被告的駕駛方式屬危險駕駛，會發生意外是顯而易見，終導致陳及其腹中胎兒死亡，裁定被告危險駕駛引致他人死亡罪成。

59歲被告梁志華，報稱貨車司機，被控危險駕駛引致他人死亡罪。控罪指，他於2024年1月9日，在觀塘海濱道與駿業街交界，在道路上危險駕駛一輛中型貨車，引致陳健晴死亡。

案件編號：DCCC1543/2024

法庭記者：黃巧兒